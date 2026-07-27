Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den açıklama! Hava sıcaklıkları artıyor

        Meteoroloji'den açıklama! Hava sıcaklıkları artıyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirirken, yurt genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri seviyesinde seyredeceğini açıkladı. Yetkililer, yağış beklenen bölgelerde ani yağışlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 07:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hava sıcaklıkları artıyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 29°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 39°

        Trabzon

        Güneşli 26°

        Bursa

        Güneşli 32°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 37°

        Gaziantep

        Güneşli 35°

        Ağrı

        Güneşli 31°

        Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        REKLAM

        BURSA °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        ÇANAKKALE °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        BURDUR °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        REKLAM

        ESKİŞEHİR °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        NEVŞEHİR °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        DÜZCE °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        KASTAMONU °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 29°C

        Parçalı bulutlu

        RİZE °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 28°C

        Parçalı bulutlu

        REKLAM

        TRABZON °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        ÖNERİLEN VİDEO

        Veterinerde deprem etkisi yapan kedi Türkiye'nin gündeminde

        Bursa'da kısırlaştırılmak üzere veteriner kliniğine getirilen sokak kedisi, operasyon öncesinde ortalığı birbirine kattı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlar sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenirken, veteriner çalışanları hayretlerini dile getirdi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek
        "Trump İran ile görüşmelere alan tanıyor"
        "Trump İran ile görüşmelere alan tanıyor"
        Eğitim bakanı istifa etti, protestolar sona erdi
        Eğitim bakanı istifa etti, protestolar sona erdi
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        İki kişinin ölüm nedeni cinayeti görmeleri!
        İki kişinin ölüm nedeni cinayeti görmeleri!
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        Maraton koşuları neden 42,195 kilometre uzunluğundadır?
        Maraton koşuları neden 42,195 kilometre uzunluğundadır?
        İş Kanunu’nda bu maddeye dikkat!
        İş Kanunu’nda bu maddeye dikkat!
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Mezarlıkta dehşet! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Mezarlıkta dehşet! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Denizde kaybolan 4 kişiden 3'ü ölü bulundu
        Denizde kaybolan 4 kişiden 3'ü ölü bulundu
        İran'dan Ukrayna'ya sert cevap: Cevapsız kalmayacak
        İran'dan Ukrayna'ya sert cevap: Cevapsız kalmayacak
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor