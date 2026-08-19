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        Orman yangını can aldı! Hayvanlarını kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti!

        Aydın'da 30 Temmuz'da meydana gelen orman yangınından acı bir haber geldi. Yangında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken ağır yaralanan 35 yaşındaki Mutlu Özcan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 09:51 Güncelleme:
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        Orman yangını can aldı!

        Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da çıkan orman yangınında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre Çine'nin Kavşit Yaylası'nda 30 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle Mutaflar Mahallesi'ne yayılan orman yangınında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken yaralanan besici Mutlu Özcan (35), müdahaleye rağmen İzmir Şehir Hastanesi'ndeki 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Özcan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

        NE OLMUŞTU?

        Çine ilçesindeki ormanlık alanda 30 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşit Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti. 2 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangında 3 bin hektarlık alan zarar görmüş, yangına neden olduğu gerekçesiyle S.K. (53) tutuklanmıştı.

        Fotoğraf: DHA

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        #Mutlu Özcan
        #Aydın
        #son dakika
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