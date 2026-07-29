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        Haberler Gündem 3. Sayfa Borç meselesi değil gasp! Kuyumcu cinayeti kamerada!

        Borç meselesi değil gasp! Kuyumcu cinayeti kamerada!

        Konya'da, nakliyeci olan 44 yaşındaki Turgay Barbaros tarafından, borç meselesi nedeniyle öldürüldüğü öne sürülen kuyumcu 37 yaşındaki Muhammet Sami Ayaz'ın, soygun girişiminde cinayete kurban gittiği belirtildi. Altın satma bahanesiyle kuyumcuya gelen Barbaros'un sırt çantasından çıkardığı tabancayla saldırıyı gerçekleştiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Barbaros'un silahı çıkarıp kepenklerin indirilmesini ve altınların çantaya doldurulmasını istediği ifade edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 09:13 Güncelleme:
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        Borç meselesi değil gasp! Kuyumcu cinayeti kamerada!

        Konya'da Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Şerafettin Cami Meydanı'nda kuyumculuk yapan Muhammet Sami Ayaz (37), 10 Temmuz günü saat 13.30 sıralarında iş yerinde Turgay Barbaros'un (44) tabancayla ateş etmesi sonucu göğsünden yaralandı.

        ÖLDÜRÜP CANINA KIYDI

        İhbarla olay yerine gelen ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılan Ayaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Barbaros da evinin bulunduğu Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Gençtürk Sokak'ta saat 00.00 sıralarında polise yakalanacağını anlayınca, aynı tabancayla intihar etti.

        Muhammet Sami Ayaz, kuyumcu dükkanının sahibi.
        Muhammet Sami Ayaz, kuyumcu dükkanının sahibi.

        İKİ KEZ AYNI KUYUMCUYA GELİP ALIŞVERİŞ YAPTI

        Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan incelemede, Barbaros'un daha önceki tarihlerde iki kez aynı kuyumcuya gelip kredi kartıyla alışveriş yaptığı belirlendi. Olay gününe ait iş yerinin sesli güvenlik kamerası incelenip, konuşmaların çözümü yapıldı. Borç meselesi nedeniyle öldürüldüğü öne sürülen Ayaz'ın, kamera kayıtları incelemesinde soygun girişiminde hayatını kaybettiği ifade edildi.

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        HTS KAYITLARINDA HİÇ KONUŞMA KAYDI YOK

        Öldürülen Ayaz'ın aile avukatı Mustafa Derbentli, yürütülen soruşturma kapsamında Muhammet Sami Ayaz ve Turgay Barbaros'un, cep telefonu HTS kayıtları incelendiğini ve bugüne kadar hiç konuşma yapmadıklarının belirlendiğini söyledi. Derbentli, Barbaros'un daha önce kredi kartıyla Ayaz’a ait iş yerinde alışveriş yaptığının belirlendiğini ve birbirlerini tanıma nedenlerinin de müşteri esnaf ilişkisi kapsamında olduğunu kaydetti.

        "HERHANGİ BİR ALACAK VERECEK İLİŞKİSİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

        Derbentli, şunları söyledi:

        "Şimdi her ne kadar o gün alacak, verecek ilişkisiymiş gibi hemen lanse edilse de aslında burada hiçbir alacak, verecek meselesi yok. Katil öncesi etrafı analiz ediyor, gerekli teşhisi yapıyor. Ondan sonra cuma günü insanların en az olduğu saatlere denk getirerek cuma namazından önce geliyor, gidiyor. Cuma namazından sonra, daha kepenk yeni açılırken tekrar geliyor ve fiilini gerçekleştiriyor. Biz savcılık dosyasından aldığımız verilerle bu işin alacak verecek ilişkisi olmadığını ispatlamaya çalıştık. Resmi belgelerle bunu ispatlıyoruz. Dolayısıyla burada herhangi bir alacak verecek ilişkisi söz konusu değil, tamamıyla bir gasp ve hırsızlık söz konusu kamuoyunu bu şekilde bilgilendirmek isteriz."

        "TAMAMIYLA BİR GASP MESELESİDİR"

        Olay günü Barbaros'un defineden bulduğu altınları ısrarla satmak istediğini söylediğini belirten Derbentli, "Kendisinin bir define bulduğunu ve bunu satmak istediğini ısrarla söylüyor. Fakat vefat eden kardeşimiz o da ısrarla, 'Bizim bu işle bir alakamız yok. Gidin başka yere satın' demesine rağmen bir türlü kendisini başından gönderemiyor. Nihayetinde 'En azından bir göstereyim.' diyor. Sırt çantasından silahını çıkartıyor ve direkt vurma eğilimli olarak çocuğa yani ölen kardeşimizin çocuğuna doğrultuyor. Daha sonra Sami kardeşimize silahı doğrultuyor. Çantayı doldurmalarını istiyor ki, bu görüşme detaylarında hepsinde var. Paraların ve altınların çantaya doldurulmasını istiyor. O arada yaşanan arbede neticesinde vurma eylemi gerçekleşiyor. Sonra da kaçıyor. Başından beri söylediğimiz mesele alacak verecek meselesi değil. Tamamıyla bir gasp meselesidir. O gün her kim nasıl bir alacak verecek meselesi diye kamuoyuna ve medyaya lanse ettiyse bu bilginin doğru olmadığını biz bu şekilde ifşa etmek istiyoruz" diye konuştu.

        "İŞ YERİNDE 16 GÜVENLİK KAMERASI VAR"

        İş yerinde 16 adet güvenlik kamerasının olduğunu ve cinayetin bunlar sayesinde çözüldüğünü ifade eden Derbentli, "Sarrafta, 16 tane görüntü ve ses kaydeden kamera var. Bu kameraların tamamı savcılığa intikal etti. Savcılığın kendisinin sesleri redakte ettiği evraklar. Dolayısıyla resmi evraklar sunuyoruz. Bu resmi evrakların neticesi göstermektedir ki, bu tamamıyla sonuca ulaşılamamış bir gasp girişimidir ve kardeşimizin vefatıyla neticelenmiş bir hadisedir. Zaten sonunda da katil kendisi de intihar ediyor" dedi.

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