Azize Sibel Gönül, 12 Ağustos 1966'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitiren Gönül, serbest mimar olarak çalıştı.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kocaeli Mimarlar Odası Genel Sekreteri olarak görev yapan Gönül, 2001'de AK Parti'nin kuruluşu sırasında partinin Kocaeli Kurucu İl Yönetim Kurulu üyeliği ve İl Kadın Kolları Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Gönül, 2003-2007 yılları arasında da AK Parti Kocaeli İl Yönetimi İl Sekreterliği yaptı.
23. Dönem'de Kocaeli Milletvekili seçilen Gönül, 24. Dönem'de de parlamentodaki görevini sürdürerek, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı olarak hizmet verdi.
Gönül daha sonra, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptı. İyi düzeyde İngilizce bilen Gönül, evli ve 2 çocuk annesiydi.