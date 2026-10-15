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        Haberler Gündem Güncel Edirne'de izne çıktıktan sonra geri dönmeyen 13 göçmen çocuk bulundu

        Edirne'de izne çıktıktan sonra geri dönmeyen 13 göçmen çocuk bulundu

        Edirne'de, İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nden market izniyle çıktıktan sonra kuruma dönmeyen yabancı uyruklu 14 çocuktan 13'ü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 14:33 Güncelleme:
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        Edirne'de kayıp 13 çocuk bulundu

        Edirne'de, İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nden izne çıktıktan sonra geri dönmeyen yabancı uyruklu 13 çocuk bulundu.

        DHA'da yer alan habere göre; Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak isterken yakalanan ve İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne teslim edilen çocuklardan 14'ü, 11 Ekim'de, kendilerine verilen market izninin ardından kuruluşa dönmedi.

        Çocuklar dönmeyince görevliler, emniyete gidip kayıp başvurusunda bulundu. Bu sırada çocuklardan 1'i kuruma döndü. Güvenlik güçleri, çocukları için kapsamlı arama çalışması başlattı.

        Çocuklardan 11'i Edirne kent merkezi ve Yunanistan sınırına yakın bölgede, 2'si de gittikleri İstanbul'da bulundu.

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        13 çocuk yeniden kuruma teslim edildi.

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        #edirne
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        #HABER
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