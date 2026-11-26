Rusya'da insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradıktan sonra Giresun açıklarına kadar sürüklenen 'Fortis' isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiriliyor. Boğaz trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alınırken, geçiş dronla havadan görüntülendi.

Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan Mersin'e gitmek üzere hareket eden Rus bayraklı kuru yük gemisi 'Fortis', ekim ayında Karadeniz'de İHA saldırısına uğrayarak hasar aldı. Saldırının ardından 3 bin 300 tonluk geminin 10 mürettebatı tahliye edildi.

Giresun açıklarına sürüklenen gemi, Keşap kıyılarına alınarak kurtarma ve soğutma çalışmaları yapıldı. Marinsal 3 isimli römorkör tarafından çekilerek İstanbul Boğazı'na getirilen gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 3, Kurtarma 9 ve Mehmetçik römorkörleri eşliğinde boğazdan geçiriliyor.

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ALİAĞA'DA SÖKÜLECEK

Gemide yapılan incelemenin ardından hurdaya ayrılmasına karar verildiği, Aliağa tersanelerine götürüldükten sonra söküm işleminin gerçekleştirileceği öğrenildi. Geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı. İHA saldırısı ve ardından çıkan yangında hasar gören geminin boğazdan geçişi dronla havadan görüntülendi.