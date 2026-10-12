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        Haberler Gündem Güncel Yürekler ağza geldi... Şoförler, otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler!

        Yürekler ağza geldi... Şoförler, otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler!

        Van'dan Bursa'ya giden yolcu otobüsünde, şoförün aracı sağa çekmeden koltuğundan kalkarak direksiyonu başka bir şoföre bırakması yolculara korku dolu anlar yaşattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 12:27 Güncelleme:
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        Seyir halinde yer değiştirdiler

        Van’dan Bursa’ya gitmekte olan bir firmaya ait yolcu otobüsü seyir halindeyken şoför değişiminin yapılması yürekleri ağıza getirdi.

        İHA'daki habere; Van’dan Bursa’ya doğru giden bir yolcu otobüsünde yaşananlar büyük korkuya neden oldu. Polatlı-Eskişehir arasında seyir halindeki otobüsü kullanan şoför, sağa çekmeden koltuktan kalkarak yerini başka şoföre bırakıyor.

        İzleyenlerin yüreğini ağızlara getiren olay, otobüste seyahat eden bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

        Yaşanan şoför değişiminin üzerine yolcunun ihbarı üzerine polis ekipleri Bursa’da otobüsü durdurduğu belirtildi.

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        #van
        #otobüs
        #haberler
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