Ankara'da devremülk dolandırıcılığı operasyonu: 25 şüpheliye gözaltı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde devremülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, vatandaşlardan "masraf" adı altında para topladığı öne sürüldü
Giriş: 31 Temmuz 2026 - 13:51 Güncelleme:
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde devremülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
DHA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızılcahamam'da devremülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, vatandaşları 'devremülkünüzü yüksek fiyata satacağız' diyerek 'masraf' adı altında para topladıkları belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli, Kızılcahamam Adliyesi’ne sevk edildi.
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