Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz nisan ayında meydana gelen olayda, Merve A. ile Gülcan Ö. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Merve A., Gülcan Ö.'yü bıçakla yaralamıştı.
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Merve A.'yı suç aletiyle gözaltına almıştı. Şüpheli Merve A. ifadesinde, sosyal medya platformu TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada Gülcan Ö'nün yanına gelerek kendisine saldırdığını, bu kişiyi engellemek için yanında bulunan kesici aletle karşılık verdiğini beyan ettiği bildirilmişti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklanmıştı.