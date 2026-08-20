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        Haberler Gündem Yargı Canlı yayında bir kadını bıçaklamıştı... 'Karagül' lakaplı Merve A, tahliye edildi

        Canlı yayında bir kadını bıçaklamıştı... 'Karagül' lakaplı Merve A, tahliye edildi

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada tartıştığı Gülcan Ö.'yü bıçakla yaralayan Merve A.'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada 6 aylık hamile olduğunu belirten sanık, sağlık sorunları nedeniyle tahliye talep ederken, mahkeme sanığın yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. Müşteki Gülcan Ö. ise sanığın tutukluluğunun devamını istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 15:03 Güncelleme:
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        'Karagül' tahliye edildi

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığı sırada tartıştığı kadını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        YARGILANMASI DEVAM ETTİ

        AA'daki habere göre; Bursa 27. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Gülcan Ö. ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Merve A., olay nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu ifade etti.

        "6 AYLIK HAMİLEYİM"

        Hakkında tahliye kararı verilmesini isteyen sanık, "6 aylık hamileyim. Enfeksiyon kaptım. Bebeğimin sağlığı için hakkımda tahliye kararı verilmesini talep ediyorum." dedi.

        Sanık avukatı Uğur Kösa da yaralama olayının haksız tahrik altında gerçekleştiğini dile getirdi.

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        Sanığın üzgün ve pişman olduğunu belirten Kösa, "Hamile oluşu nedeniyle ve hastane raporları doğrultusunda sanık hakkında tahliye kararı verilmesini talep ediyoruz. Sanık enfeksiyon kapmıştır. Ayrıca bakmakla yükümlü olduğu 3 tane daha çocuğu vardır. Sanık hakkında sağlık kurulu raporu dikkate alınarak tahliye kararı verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

        Müşteki Gülcan Ö. ise olay sırasında sanığı tahrik etmediğini ileri sürerek, sanığın tutukluluğunun devam etmesini istedi.

        Sanığın yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar veren mahkeme hakimi duruşmayı erteledi.

        Ne olmuştu?

        Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz nisan ayında meydana gelen olayda, Merve A. ile Gülcan Ö. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Merve A., Gülcan Ö.'yü bıçakla yaralamıştı.

        Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Merve A.'yı suç aletiyle gözaltına almıştı. Şüpheli Merve A. ifadesinde, sosyal medya platformu TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada Gülcan Ö'nün yanına gelerek kendisine saldırdığını, bu kişiyi engellemek için yanında bulunan kesici aletle karşılık verdiğini beyan ettiği bildirilmişti.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklanmıştı.

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        #Karagül
        #Bursa
        #son dakika
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