Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "Casperlar" olarak anılan silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 149 şüpheli hakkında dava açıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "yeni nesil suç örgütleri" olarak adlandırılan silahlı suç örgütlerinin hiyerarşik yapılarının ortaya çıkarılması, propaganda dahil suç faaliyetlerinin bütüncül şekilde tespiti, örgüt üyeleri ile örgüt adına suç işleyen şahısların belirlenmesi, kamu düzenini tehdit eden eylemlerinin tüm yönleriyle aydınlatılması ve yenilerinin önlenmesi amacıyla başsavcılıkça soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

Yürütülen soruşturmalar kapsamında, elebaşılığı Hamuş kod adlı İsmail Atız'ın yaptığı ve kamuoyunda "Casperlar" olarak anılan silahlı suç örgütünün gerçekleştirmiş olduğu eylemlere ilişkin, Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesinin dava dosyasında, 72'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 295 sanığın yargılamasının devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca açılan bu kamu davasından sonra da anılan örgüt üyelerinin suç teşkil eden eylemlerinin süreklilik arz edecek şekilde devam etmesi üzerine başlatılan yeni soruşturmalar kapsamında, İstanbul ili başta olmak üzere Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, İzmir, Malatya, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon illerinde kolluk güçlerimiz aracılığıyla birçok adreste eş zamanlı arama, el koyma, yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın soruşturma dosyasında, 4 maktul ve 70 mağdur-müştekiye yönelik toplam 52 ayrı eylem ile ilgili olarak 95 şüpheli hakkında tutuklama, 22 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış olup, yapılan aramalarda uzun namlulu ve tam otomatik tabancalar, balistik çelik yelekler ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir."

Açıklamada, "Soruşturma işlemleri neticesi toplam 149 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme', 'silahlı suç örgütüne üye olma', 'örgüt propagandası yapma', 'tasarlayarak öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma', 'silahla tehdit', 'silahla kasten yaralama', 'resmi belgede sahtecilik', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme' ve '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarından cezalandırmaları istemiyle kamu davası açılmıştır." denildi.