DEM Parti MYK ‘Çerçeve Yasa’ gündemiyle olağanüstü toplanıyor
DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu bugün saat 15:00'da Genel Merkez'de Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplanacak. MYK'nın gündemi, Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında bu hafta Meclis'e gelmesi beklenen 'çerçeve yasa' tasarı olacak
Giriş: 04 Ağustos 2026 - 10:23 Güncelleme:
DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu bugün saat 15:00’da Genel Merkez’de ‘Çerçeve Yasa’ gündemiyle olağanüstü toplanacak.
Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın aktardığına göre; DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün saat 15.00'te Genel Merkez'de Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplanacak.
Toplantıda, Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında yürütülen çalışmalar ile bu hafta TBMM'ye gelmesi beklenen "çerçeve yasa" tasarısı ele alınacak.
MYK'nın gündeminde, sürece ilişkin son gelişmelerin ve Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında bu hafta Meclis gündemine taşınması planlanan ‘çerçeve yasa’ düzenlemelerin değerlendirileceği belirtildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ