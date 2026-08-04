DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu bugün saat 15:00’da Genel Merkez’de ‘Çerçeve Yasa’ gündemiyle olağanüstü toplanacak.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın aktardığına göre; DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün saat 15.00'te Genel Merkez'de Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplanacak.

Toplantıda, Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında yürütülen çalışmalar ile bu hafta TBMM'ye gelmesi beklenen "çerçeve yasa" tasarısı ele alınacak.

MYK'nın gündeminde, sürece ilişkin son gelişmelerin ve Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında bu hafta Meclis gündemine taşınması planlanan ‘çerçeve yasa’ düzenlemelerin değerlendirileceği belirtildi.