Giresun'un Görele ilçesinde 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü Adem Hasbaş'ın yargılanmasına başlandı.

OLAYI FAZLA HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

AA'daki habere göre; Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Hasbaş, Tuana Elif Gülüşan Torun'un annesi Nuray ve babası Ahmet Torun ile taraf avukatları katıldı.

Sanık, olay anını çok fazla hatırlamadığını belirterek, "Pişmanım. Böyle bir şey olmasını istemedim." dedi.

Torun'un anne ve babası ise Hasbaş hakkında şikayetlerinin devam ettiğini aktardı.

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DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık Adem Hasbaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 14 Eylül'e erteledi.

İddianamede, sanığın "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılması talep ediliyor.