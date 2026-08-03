İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı'nda (ASAV) düzenlenen programa katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Çiftçi, "Adına uyuşturucu çeteleri, yeni nesil suç örgütleri, suç çeteleri veya sokak eşkıyaları ne denirse densin, inşallah bunların büyük bir kısmını sene sonuna kadar eylem yapamaz hâle getireceğiz." dedi.

DHA'daki habere göre; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı (ASAV) tarafından düzenlenen programa katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın da katıldığı programda akademisyenler, bürokratlar, medya mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları hazır bulundu.

'SAYILARINDA BÜYÜK ORANDA AZALIŞ VAR'

İçişleri Bakanlığının hayatın her alanında vatandaşlara dokunan hizmetler sunduğunu belirten Bakan Çiftçi, "Tabiri caizse doğumundan ölümüne kadar mutlaka her insanın İçişleri Bakanlığıyla bir irtibatı oluyor; bir teması oluyor. Can ve mal güvenliğini sağlamak, suç ve suçlularla mücadele etmek, göç politikalarına yön vermek, afet zamanlarında, afeti öncesinde, sırasında ve sonrasında yönetmek gibi görevlerimiz var.” dedi.

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Göreve başladıklarında iki temel hedef belirlediklerini ifade eden Bakan Çiftçi, "Birincisi yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadele, ikincisi ise uyuşturucuyla mücadele. Toplumun en fazla şikâyet ettiği, muzdarip olduğu, canını yakan ve ızdırap duyduğu konulardan ikisiydi.

Hamdolsun, yapılan operasyonların sayısının artmasıyla beraber emniyetimizin, jandarmamızın, adliyemizin ve Adalet Bakanlığımızın kararlı mücadelesiyle bunların sayısında büyük oranda azalış var." dedi.

'SUÇ ÖRGÜTLERİNİN BÜYÜK KISMI TASFİYE EDİLDİ'

Yurt genelinde ulusal çapta faaliyet gösteren 11 suç örgütünün bulunduğunu belirten Bakan Çiftçi, bu örgütlerin büyük bir kısmının tasfiye edildiğini ve sayılarının azalmaya devam ettiğini belirtti.

ADANA’DAKİ YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTÜ HAKKINDA

Nisan ayında Adana’da faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütlerinden birine yönelik geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirildiğini de belirten Çiftçi, operasyonda yaklaşık 300 şüphelinin tutuklandığını söyledi.

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Operasyonlarda örgütün çöktüğünü, tamamen tasfiye edildiğini ve eylem yapamaz hâle getirildiğini ifade eden Çiftçi, örgütün kendilerine yönelik operasyona karşı intikam amacıyla bir kamu kurumuna eylem düzenlemek üzere Adana’ya 3 kişi gönderdiğinin tespit edildiğini de belirtti.

Sözkonusu kişilere yönelik de operasyon düzenlendiğini söyleyen Çiftçi, "Kim devletle boy ölçüşebilir ki? Onların başına gelen, inşallah sene sonuna kadar diğerlerinin de başına gelecek." dedi.Bazı yeni nesil suç örgütlerinin yabancı ülkelerdeki istihbarat örgütleriyle birlikte faaliyet yürüttüğünü belirten Bakan Çiftçi, yabancı istihbarat örgütlerinin de bu yapıları çeşitli eylemlerde kullandığını ifade etti.

"NEREDELERSE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Uyuşturucu çeteleri, yeni nesil suç örgütleri, suç çeteleri ve sokak eşkıyalarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Bakan Çiftçi, "Adına uyuşturucu çeteleri, yeni nesil suç örgütleri, suç çeteleri veya sokak eşkıyaları ne denirse densin, inşallah bunların büyük bir kısmını sene sonuna kadar eylem yapamaz hâle getireceğiz.

Yurt dışında insanımızı rahat bırakmıyor. Orada da iş yeri kurşunluyor, araç yakıyor, insanımızı huzursuz ediyorlar. Türkiye’nin içinin güvenli olması yetmiyor. Sınırı aşan suçlar dediğimiz de bu zaten. Bunlar yurt dışında da eylem yapabiliyorlar. Yurt içinde ve yurt dışında neredelerse mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.