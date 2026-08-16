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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahramanmaraş’ta kına gecesi kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

        Kahramanmaraş’ta kına gecesi kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kına gecesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada ağır yaralanan 4 kişiden Sedat Can, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 3 kişinin tedavisi sürerken, jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 11:27 Güncelleme:
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        Kına gecesi kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

        Kahramanmaraş’ta kına gecesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada ağır yaralanan 4 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgilere göre olay, Elbistan ilçesi Hasankendi Mahallesi’nde dün meydana geldi. Mahallede gerçekleştirilen kına merasimi sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine silah ve bıçaklar kullanıldı. Olayda 2 kişi silahla, 2 kişi ise bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

        AĞIR YARALI SEDAT CAN HAYATINI KAYBETTİ

        Kavgada ağır yaralanan Sedat Can, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar S.C., İ.A. ve A.B.’nin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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