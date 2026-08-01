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        Haberler Gündem Güncel Malatya'da Mehmet Raşit Pelit, 2 çocuğu kurtarmak isterken akıntıya kapıldı... Hayatını kaybetti

        Malatya'da Mehmet Raşit Pelit, 2 çocuğu kurtarmak isterken akıntıya kapıldı... Hayatını kaybetti

        Malatya'da Tohma Çayı'nda boğulma tehlikesi yaşayan çocuğu ve yeğenini kurtarmak isteyen Mehmet Raşit Pelit, akıntıya kapıldı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Pelit, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 13:04 Güncelleme:
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        Çocukları kurtarırken can verdi

        Malatya'da Tohma Çayı'nda boğulma tehlikesi yaşayan çocuğu ve yeğenini kurtarmak isteyen 38 yaşındaki Mehmet Raşit Pelit hayatını kaybetti.

        AKINTIDA SÜRÜKLENDİ

        ANKA'da yer alan habere göre olay; Malatya'nın Yazıhan ile Akçadağ ilçe sınırında bulunan Tohma Çayı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Yazıhan ilçesi tarafında suya giren çocuğu ve yeğeninin boğulma tehlikesi yaşadığını gören Mehmet Raşit Pelit, kurtarmak amacıyla suya girdi. Müdahale sırasında akıntıya kapılan Pelit, Tohma Çayı'nda bir süre sürüklendi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, Pelit'i Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi mevkisinde sudan çıkardı.

        Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pelit, buradaki müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek koroner yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Mehmet Raşit Pelit, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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