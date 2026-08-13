Muğla’da Türk bayrağını yakan Ayşe A., tutuklandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde mağaza önündeki Türk bayrağını yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan 31 yaşındaki Ayşe A., "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçundan tutuklandı
Giriş: 13 Ağustos 2026 - 15:48 Güncelleme:
Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı Türk bayrağını yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ayşe A. (31) tutuklandı.
ANKA'da yer alan habere göre; Muğla’nın Menteşe ilçesinde mağaza önünde asılı bulunan Türk bayrağının yakılması üzerine güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından kimliği belirlenerek gözaltına alınan Ayşe A, emniyetteki işlemlerinin ardından polis tarafından adliyeye getirildi.
Ayşe A, savcılığın talebi üzerine sevk edildiği sulh ceza hakimliğindeki sorgusu sonucunda "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçundan tutuklandı.
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