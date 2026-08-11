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        Haberler Gündem Politika Süreçte bundan sonra ne olacak? İşte sürecin bundan sonraki yol haritası

        Süreçte bundan sonra ne olacak? İşte sürecin bundan sonraki yol haritası

        Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesiyle sürecin nasıl işleyeceği merak ediliyor. 12 maddelik yasanın uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu, terör örgütünün kendini feshettiğini ve silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Peki, sürecin bundan sonraki yol haritası ne olacak?

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 11:47 Güncelleme:
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        Süreçte bundan sonra ne olacak?

        Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşama daha geçildi. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, 467 oyla Meclis'te kabul edilerek yasalaştı.

        PKK’NIN SİLAH BIRAKMA SÜRECİ TAKİP EDİLECEK

        12 maddelik yasanın uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu, terör örgütünün kendini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit, Resmi Gazete'de yayımlanacak.

        ÖRGÜT FAALİYETİYLE KASTEN ÖLDÜRME SUÇLARINI KAPSAMIYOR

        Kanun teklifi; örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım ve propaganda suçlarını işleyenleri kapsıyor. Örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek.

        Kasten öldürme suçunu işleyenler ya da 2005'ten önce müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan hakkında soruşturma yürütülenler bu kanundan yararlanamayacak. Teklifle silah bırakma esnasında her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Düzenleme kapsamındaki kişiler hakkında yargı tarafından re’sen erteleme kararı verilmeyecek. Kanundan yararlanmak isteyenler, düzenleme yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde başvurabilecek.

        İZLEME KOMİSYONU KURULACAK

        Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında süreç kapsamındaki faaliyetleri takip edecek bir kurul oluşturulacak. Ayrıca Meclis Başkanlığınca kanun kapsamındaki faaliyetleri takip etmek üzere bir İzleme Komisyonu kurulacak. Komisyon, faaliyetleri izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek.

        Sürecin beklendiği gibi ilerlemesi halinde yeni bir aşamaya geçilecek. Ceza İnfaz Yasası, Terörle Mücadele Yasası ve Türk Ceza Yasası ile Siyasi Partiler Yasası başta olmak üzere yeni adımlar gündeme gelebilecek.

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