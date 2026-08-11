Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşama daha geçildi. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, 467 oyla Meclis'te kabul edilerek yasalaştı.

PKK’NIN SİLAH BIRAKMA SÜRECİ TAKİP EDİLECEK

12 maddelik yasanın uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu, terör örgütünün kendini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit, Resmi Gazete'de yayımlanacak.

ÖRGÜT FAALİYETİYLE KASTEN ÖLDÜRME SUÇLARINI KAPSAMIYOR

Kanun teklifi; örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım ve propaganda suçlarını işleyenleri kapsıyor. Örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek.

Kasten öldürme suçunu işleyenler ya da 2005'ten önce müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan hakkında soruşturma yürütülenler bu kanundan yararlanamayacak. Teklifle silah bırakma esnasında her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Düzenleme kapsamındaki kişiler hakkında yargı tarafından re’sen erteleme kararı verilmeyecek. Kanundan yararlanmak isteyenler, düzenleme yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde başvurabilecek.

İZLEME KOMİSYONU KURULACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında süreç kapsamındaki faaliyetleri takip edecek bir kurul oluşturulacak. Ayrıca Meclis Başkanlığınca kanun kapsamındaki faaliyetleri takip etmek üzere bir İzleme Komisyonu kurulacak. Komisyon, faaliyetleri izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek.

Sürecin beklendiği gibi ilerlemesi halinde yeni bir aşamaya geçilecek. Ceza İnfaz Yasası, Terörle Mücadele Yasası ve Türk Ceza Yasası ile Siyasi Partiler Yasası başta olmak üzere yeni adımlar gündeme gelebilecek.