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        Haberler Gündem Politika YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre: Üye sayımız 300 binin üzerine çıktı

        YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre: Üye sayımız 300 binin üzerine çıktı

        YENİ Parti İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, bugün gerçekleşen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Emre, "Şu ana kadar örgütlerin, ilçelere kısa bir süre içerisinde dağıttığımız ve dönüş yapılanlarla birlikte üye sayımızın 300 binin üzerine çıktığını görüyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 17:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Üye sayımız 300 binin üzerine çıktı"

        YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin üye sayısına ilişkin, "Şu ana kadar örgütlerin, ilçelere kısa bir süre içerisinde dağıttığımız ve dönüş yapılanlarla birlikte üye sayımızın 300 binin üzerine çıktığını görüyoruz. Siyasal yaşamımızda bu ilk ve rekor; hiçbir zaman bu kadar hızlı örgütlenen ve büyüme eğilimi gösteren hiçbir siyasi parti olmadı" dedi.

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından YENİ Parti İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, basın toplantısı düzenledi.

        Emre, partinin örgütlenmesi ve üye sayısıyla ilgili, "Biz çevrim içi üyeliği telefon uygulamasıyla ve Yargıtay'ın onayı olacak şekilde 4 dakikalık bir sürede gerçekleştirebiliyoruz. Türk siyasal tarihinde kurulduğu an itibariyle kısa bir süre içerisinde bu kadar ilgi gören bir parti olmamıştır. Sadece çevrim içi üyeliğin açılmasından bu yana 125 bin üyelik gerçekleşti. Bu rakamı çok kısa bir süre içerisinde; yani 125 bin kişi düzenli aidat vererek partimize üye olmuştur.

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        Burada mutlak butlan öncesi dönemden örnek vereyim; CHP'de 2 milyon üye vardı ve sadece 52 bin kişi aidat verirdi ancak çok kısa bir süre içerisinde 125 bin kişi aidatını düzenli bir şekilde ödeyeceğini taahhüt ederek üye oldu. Bu rakamın daha da artacağını tahmin ediyoruz. Yine şu ana kadar örgütlerin, ilçelere kısa bir süre içerisinde dağıttığımız ve dönüş yapılanlarla birlikte üye sayımızın 300 binin üzerine çıktığını görüyoruz.

        Siyasal yaşamımızda bu ilk ve rekor; hiçbir zaman bu kadar hızlı örgütlenen ve büyüme eğilimi gösteren hiçbir siyasi parti olmadı. Her akşam saat 20.00'de saymanımız bir açıklama yapıyordu ve bugün de bağış miktarını ve bağışçı sayısını sizlerle paylaşacak" ifadelerini kullandı.

        'PARTİMİZE GEÇEN BELEDİYE SAYISI 300'ÜN ÜZERİNE ÇIKACAK'

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bu hafta içerisinde Sakarya ve Kocaeli'de saha programı düzenleyebileceğini ifade eden Zeynel Emre, "Diğer taraftan şu ana kadar partimize geçen belediye sayısı 236 oldu. Özellikle belediyelerin Meclis üyesi dağılımı, rakip partinin durumu gibi başlıkları göz önünde bulundurarak bir planlama yapıyoruz. Bizim planlamamıza göre bu sayı 300'ün üzerine çıkacak" diye konuştu.

        'CUMHUR İTTİFAKI'NIN BİR PARÇASI OLARAK İLERLİYORLAR'

        Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emre, İzmir Menderes Belediye Başkanvekilliği seçimlerini AK Parti Meclis Üyesi Asuman Şen'in kazanmasıyla ilgili, "Biz başından beri olan biteni şeffaf bir şekilde halkımızla paylaştık. Butlan kararının saray iş birliği içerisinde gerçekleştiğini ve amacın sarayın iktidar ömrünü uzatmak ile Cumhur İttifakı'na eklemlenmek olduğunu söyledik. Zaten bu durum açıkça tercihlerle ortaya çıktı.

        Gerek Etimesgut gerekse de Menderes'te gördüğümüz olay şu; CHP'de görev yapan meclis üyeleri, MHP ile birlikte AK Parti'nin adayına oy vermesi sonucunda Menderes Belediyesi iktidar safına geçti. Siyaseti bilenler, anlayanlar, okuyanlar Etimesgut, Menderes'te yaşananları çok rahat görebilir ki aralarında bir anlaşma var. Cumhur İttifakının bir parçası olarak ilerliyorlar" dedi.

        Emre ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde çoğunluğun, yapılacak operasyonlarla iktidara geçebileceğini söyledi.

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