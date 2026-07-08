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        İstanbul'da yarın yağış bekleniyor

        Meteoroloji, İstanbul'un Avrupa Yakası ile Trakya için yarın yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. İçişleri Bakanlığı da, sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 12:32 Güncelleme:
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        İstanbul'da yarın yağış bekleniyor

        Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın kuzeybatı kesimlerde beklenen gök gürültülü sağanağın, Trakya ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

        AA'da yer alan habere göre vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

        BAKANLIKTAN "SARI" KODLU UYARI

        İçişleri Bakanlığı da, sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

        Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin bulunduğu Türkiye haritası paylaşıldı.

        Buna göre, bugün Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        Yarın ise kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanağın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzeyi ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

        Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

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