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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da yaşandı! Kavgayı ayırmaya çalışan esnaf can verdi!

        İstanbul'da yaşandı! Kavgayı ayırmaya çalışan esnaf can verdi!

        İstanbul Bayrampaşa'da, iki grup arasında "Ne bakıyorsun" sözüyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada tarafları ayırmaya çalışan 56 yaşındaki Mehmet P., ateş alan silahtan çıkan kurşunla yaralanıp hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 13:26 Güncelleme:
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        İstanbul'da yaşandı! Kavgayı ayırmaya çalışan esnaf can verdi!

        İstanbul'da olay, Bayrampaşa'daki İsmetpaşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı.

        "NE BAKIYORSUN" TARTIŞMASI

        Edinilen bilgiye göre R.Ö. ile Ç.C. arasında "Ne bakıyorsun?" konusunda tartışma çıktı.

        AİLELER DE TARTIŞMAYA KATILDI

        AA'daki habere göre tartışmadan kısa bir süre sonra kocası E.E.C'yi alıp olay yerine gelen Ç.C. ile R.Ö. ve babası C.Ö. arasında arbede çıktı.

        TARAFLARI AYIRMAYA ÇALIŞIYORDU

        Arbede sırasında R.Ö. ve C.Ö'nün, E.E.C'nin belinden almaya çalıştıkları silah ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun tarafları ayırmaya çalışan esnaf Mehmet P.'ye (56) isabet etti.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Polis tarafından gözaltına alınan R.Ö, C.Ö. ve E.E.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İncelemelerde R.Ö'nün 9, C.Ö'nün 3, E.E.C'nin ise 13 suç kaydı olduğu belirlendi.

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