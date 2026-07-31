İstanbul'da yaşandı! Kavgayı ayırmaya çalışan esnaf can verdi!
İstanbul Bayrampaşa'da, iki grup arasında "Ne bakıyorsun" sözüyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada tarafları ayırmaya çalışan 56 yaşındaki Mehmet P., ateş alan silahtan çıkan kurşunla yaralanıp hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da olay, Bayrampaşa'daki İsmetpaşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı.
"NE BAKIYORSUN" TARTIŞMASI
Edinilen bilgiye göre R.Ö. ile Ç.C. arasında "Ne bakıyorsun?" konusunda tartışma çıktı.
AİLELER DE TARTIŞMAYA KATILDI
AA'daki habere göre tartışmadan kısa bir süre sonra kocası E.E.C'yi alıp olay yerine gelen Ç.C. ile R.Ö. ve babası C.Ö. arasında arbede çıktı.
TARAFLARI AYIRMAYA ÇALIŞIYORDU
Arbede sırasında R.Ö. ve C.Ö'nün, E.E.C'nin belinden almaya çalıştıkları silah ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun tarafları ayırmaya çalışan esnaf Mehmet P.'ye (56) isabet etti.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polis tarafından gözaltına alınan R.Ö, C.Ö. ve E.E.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İncelemelerde R.Ö'nün 9, C.Ö'nün 3, E.E.C'nin ise 13 suç kaydı olduğu belirlendi.