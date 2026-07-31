İstanbul'da olay, Bayrampaşa'daki İsmetpaşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı.

"NE BAKIYORSUN" TARTIŞMASI

Edinilen bilgiye göre R.Ö. ile Ç.C. arasında "Ne bakıyorsun?" konusunda tartışma çıktı.

AİLELER DE TARTIŞMAYA KATILDI

AA'daki habere göre tartışmadan kısa bir süre sonra kocası E.E.C'yi alıp olay yerine gelen Ç.C. ile R.Ö. ve babası C.Ö. arasında arbede çıktı.

TARAFLARI AYIRMAYA ÇALIŞIYORDU

Arbede sırasında R.Ö. ve C.Ö'nün, E.E.C'nin belinden almaya çalıştıkları silah ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun tarafları ayırmaya çalışan esnaf Mehmet P.'ye (56) isabet etti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis tarafından gözaltına alınan R.Ö, C.Ö. ve E.E.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İncelemelerde R.Ö'nün 9, C.Ö'nün 3, E.E.C'nin ise 13 suç kaydı olduğu belirlendi.