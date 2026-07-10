Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kocaeli'de trafikte çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü: 4 gözaltı

        Kocaeli'de trafikte çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü: 4 gözaltı

        Kocaeli'de trafikte çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Bir kişinin darp edildiği olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırıya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 14:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trafikte sopalı kavga: 4 gözaltı

        Kocaeli’nin Gebze ilçesinde trafikte çıkan tartışmada, bir kişiyi sopalarla döven 4 şüpheli gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        SOPAYLA SALDIRDILAR

        DHA'daki habere göre; Gebze’de dün, trafikte henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçlarından inen 4 kişi, 1 kişiye sopalarla saldırdı. Kaçmaya çalışan kişi, aldığı darbeler sonucu yere düştü. Şüpheliler yerdeki kişiyi, sopalarla dövdü. Olay anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Görüntülerin sanal medya platformlarında yayılması üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaralanan kişinin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kiliste bir markette tespit edilen son tüketim tarihi geçmiş ürünler imha edildi

        Kiliste zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen market denetiminde tespit edilen son tüketim tarihi geçmiş, bozuk ve hijyen kurallarına uymayan ürünler imha edildi. (AA)

        #kocaeli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplandı... CHP'de kritik cuma
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplandı... CHP'de kritik cuma
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "Kapalıçarşı soruşturması"nda 504 şüpheliye iddianame!
        "Kapalıçarşı soruşturması"nda 504 şüpheliye iddianame!
        Antalya'da COP31 hazırlığı
        Antalya'da COP31 hazırlığı
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Transferde mutlu son!
        Transferde mutlu son!
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ibiza'dan selamlar"
        "Ibiza'dan selamlar"
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ortaya nasıl çıktı?
        Ortaya nasıl çıktı?
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!