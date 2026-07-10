Kocaeli'de trafikte çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü: 4 gözaltı
Kocaeli'de trafikte çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Bir kişinin darp edildiği olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırıya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı
Giriş: 10 Temmuz 2026 - 14:43 Güncelleme:
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde trafikte çıkan tartışmada, bir kişiyi sopalarla döven 4 şüpheli gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
SOPAYLA SALDIRDILAR
DHA'daki habere göre; Gebze’de dün, trafikte henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçlarından inen 4 kişi, 1 kişiye sopalarla saldırdı. Kaçmaya çalışan kişi, aldığı darbeler sonucu yere düştü. Şüpheliler yerdeki kişiyi, sopalarla dövdü. Olay anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Görüntülerin sanal medya platformlarında yayılması üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaralanan kişinin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.
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