Malatya'da bir inşaatın temel kazısında insan kemikleri bulundu
Malatya'da bir inşaatın temel kazısı sırasında insan kemikleri bulundu. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kemikler kimlik tespiti için muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 10 Temmuz 2026 - 15:19 Güncelleme:
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında insan kemikleri bulundu.
KAZIDA KEMİK BULUNDU
İHA'daki habere göre olay; Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir inşaatta iş makinesiyle gerçekleştirilen temel kazısı sırasında insan kemikleri ve kafatası parçasına rastlandı.
Bunun üzerine çalışmalar durdurularak durum Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kemikler, yapılacak inceleme ve kimlik tespitine yönelik çalışma için muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
*Fotoğraf temsilidir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ