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        Haberler Gündem Güncel Malatya'da bir inşaatın temel kazısında insan kemikleri bulundu

        Malatya'da bir inşaatın temel kazısında insan kemikleri bulundu

        Malatya'da bir inşaatın temel kazısı sırasında insan kemikleri bulundu. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kemikler kimlik tespiti için muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 15:19 Güncelleme:
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        Kazıda insan kemikleri bulundu

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında insan kemikleri bulundu.

        KAZIDA KEMİK BULUNDU

        İHA'daki habere göre olay; Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir inşaatta iş makinesiyle gerçekleştirilen temel kazısı sırasında insan kemikleri ve kafatası parçasına rastlandı.

        Bunun üzerine çalışmalar durdurularak durum Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kemikler, yapılacak inceleme ve kimlik tespitine yönelik çalışma için muhafaza altına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        *Fotoğraf temsilidir.

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