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        Haberler Gündem 3. Sayfa Motosikletle ölüm takibi! Baba ve oğlunu öldürdü!

        Motosikletle ölüm takibi! Baba ve oğlunu öldürdü!

        Manisa'da motosikletle seyir halinde olan Çetin Kıtıllı ve 17 yaşındaki oğlu Ayaz Kıtıllı, kendilerini takip eden başka bir motosikletlinin silahlı saldırısına uğradı. Korkunç olayda baba ve oğul hayatını kaybederken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 14:27 Güncelleme:
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        Motosikletle ölüm takibi! Baba ve oğlunu öldürdü!

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kendisini takip eden başka bir motosikletlinin silahlı saldırısına uğrayan motosiklet sürücüsü Çetin Kıtıllı (43) ve arkasındaki oğlu Ayaz Kıtıllı (17), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, saat 11.30 sıralarında Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Çetin Kıtıllı ve arkasındaki oğlu Ayaz Kıtıllı'ya, başka bir motosikletle arkalarından gelen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

        Baba ve oğlu vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalırken, saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çetin Kıtıllı özel bir hastaneye, oğlu Ayaz Kıtıllı ise Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan baba ve oğlu, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Saldırının gerçekleştiği sokakta detaylı inceleme yapan polis, şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

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