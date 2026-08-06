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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel Güvenpark'ı ziyaret etti, çerçeve yasayı değerlendirdi

        Özgür Özel Güvenpark'ı ziyaret etti, çerçeve yasayı değerlendirdi

        YENİ Parti lideri Özgür Özel, Meclis'e sunulan çerçeve yasa hakkında, "İlk gün nasıl hassas bir yerdeysek bugün de aynı noktadayız. Biz şehit ailelerinin, gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız" dedi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 13:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Özel: İlk gün neredeysek...

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz silahların tamamen susmasını, bir tek silahın dahi terör örgütünün elinde kalmamasını, geri dönüşümsüz olarak silahsızlanmayı ve Türkiye'de bir daha kan akmaması için bütün düzenlemelerin demokratik zeminde yapılmasını savunuyoruz. Bu, bizim bin yıllık fikrimiz ve bunun Meclis'te konuşulmasını savunuyoruz" dedi.

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 25 gündür Ankara Güvenpark'ta eşit özlük hakları talebiyle eylem yapan er şehit yakınları ile er statüsündeki gazilere destek ziyaretinde bulundu. Burada konuşan Özel, şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu vurgulayarak CHP Genel başkanlığı zamanında da pek çok ziyarette bulunduğunu anlattı.

        2 yıl önce CHP'de şehit aileleri ve er gazileriyle ilgili 14 kanunda değişiklik öngören teklifi meclise sunduklarını hatırlatan Özel, bu hafta YENİ Parti olarak aynı teklifi tekrar verdiklerini dile getirdi. Özel, "O teklif yasalaşsa, Türkiye'de ne bir şehit ailesinin, ne bir gazinin artık bir beklentisi, eksik kalmış bir talebi kalmayacak. Bunu da herkes kabul ediyor, Biraz önce bahsettiğiniz bütün sorunların çözümü Meclis'te duruyor" ifadelerini kullandı.

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        "DÜZENLEMELER DEMOKRATİK ZEMİNDE YAPILMALI"

        Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin meclis başkanlığına sunulan çerçeve yasaya ilişkin konuşan Özel, "Bir çerçeve yasa var. Onunla ilgili dün imzalayan partiler, teklif ettiler. Biz hukukçularla bir araya geldik. Bugün de çalışacağız, komisyonda da çalışacağız. Bizim temel yaklaşımımız şu; Biz silahların tamamen susmasını, bir tek silahın dahi terör örgütünün elinde kalmamasını, geri dönüşümsüz olarak silahsızlanmayı ve Türkiye'de bir daha kan akmaması için bütün düzenlemelerin demokratik zeminde yapılmasını savunuyoruz. Bu, bizim bin yıllık fikrimiz ve bunun Meclis'te konuşulmasını savunuyoruz. Bu sırada bir yandan sanki gazilerin ve şehit ailelerinin sorunları çözülüyormuş gibi bir izlenim oluşturmayı samimiyetsiz buluyoruz. 19 maddelik kanun orada. Onun her bir aşamasını savunacağız. Burada er gazilerin ya da er iken şehit olanların ailelerinin beklentilerinin de hiçbir şekilde karşılanmadığını ve bu işin sonuna kadar takipçisi olacağımızı herkesin bir kez daha bilmesini isterim" şeklinde konuştu.

        "İLK GÜN NEREDEYSEK BUGÜN DE AYNI NOKTADAYIZ"

        Sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini dile getiren Özel, "Meseleyi sizin kadar dikkatli takip ediyoruz, bütün hassasiyetleri dikkatli takip ediyoruz. İlk gün nasıl hassas bir yerdeysek bugün de aynı noktadayız. Biz şehit ailelerinin, gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız. Türkiye'nin geleceği açısından, terörün bitmesi açısından, bir daha gazilerin olmaması, şehitlerimizin olmaması açısından, terörün durdurulması ve demokratik meselelere de doğru bir yerden yaklaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

        Özel konuşmasının ardından, şehit yakınları ve er gazilerinin TBMM Dilekçe Komisyonu başkanlığına sunmak adına başlattıkları, sorunlar ve özlük haklarıyla ilgili imza kampanyalarına imza attı.

        YENİ PARTİ GRUP YÖNETİMİ TOPLANDI

        Yeni Parti lideri Özgür Özel Meclis'e geldi. Çerçeve yasa teklifine ilişkin Grup Yönetimi toplantısı başladı. Toplantıda yasa teklifine ilişkin alınacak tutuma karar verilecek. Toplantının gündeminde fezlekeler de var.

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