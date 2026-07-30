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        Haberler Gündem Güncel Sakarya'da şaka amaçlı atılan ‘bombayla rehin tutuluyorum’ mesajı, ekipleri harekete geçirdi

        Sakarya'da şaka amaçlı atılan ‘bombayla rehin tutuluyorum’ mesajı, ekipleri harekete geçirdi

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir fabrikanın tedarikçi firmasının yöneticisinin arkadaşına gönderdiği "Bombayla rehin tutuluyorum" mesajı ekipleri alarma geçirdi. İhbarın asılsız ve şaka amaçlı olduğu belirlenirken, mesajı gönderen kişi hakkında soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 15:42 Güncelleme:
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        Bomba 'şakası' harekete geçirdi

        Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir fabrikanın tedarikçi firmalarından birinde yöneticilik yapan Fatih B., arkadaşına "Bombayla rehin tutuluyorum" diye mesaj gönderdi. Mesajı gerçek sanan arkadaşının ihbarı ilgili kurumları alarma geçirdi. Mesajın şaka amacıyla atıldığı ortaya çıkarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        "REHİN TUTULUYORUM" DEDİ

        DHA'daki habere göre olay; saat 13.00 sıralarında Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın tedarikçi firmalarından birinin üst düzey yöneticisi Fatih B., kendisini arayan arkadaşına “Bombayla rehin tutuluyorum" mesajı gönderdi.

        EKİPLERE BİLDİRİLDİ

        Mesajı gerçek sanan arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, fabrikada geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda ihbarın gerçeği yansıtmadığı, olayın tamamen şaka amacıyla gönderilen bir mesajdan ibaret olduğu belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olayın şaka olduğunun ortaya çıkmasının ardından kamu kurumlarının gereksiz yere alarma geçirilmesinden dolayı polis tarafından Fatih B. hakkında, ‘suç uydurmak’ ve ‘resmi makamları meşgul etmek’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

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