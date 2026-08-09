Siirt'te tamir ettiği iş makinesinin altında kalan işçi öldü
Siirt'in Şirvan ilçesinde maden işletmesinde arızalanan kepçeyi tamir eden 28 yaşındaki Emin Kubay, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Kubay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 09 Ağustos 2026 - 12:53 Güncelleme:
Siirt'in Şirvan ilçesinde maden işletmesinde arızalanan kepçeyi tamir eden Emin Kubay (28), iş makinesinin altında kaldı. Kubay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece saatlerinde, Şirvan ilçesi Maden köyünde faaliyet gösteren maden işletmesinde meydana geldi. İddiaya göre; işletmede tamirci olarak çalışan Emin Kubay, arızalanan kepçeyi tamir ederken iş makinesinin altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye, sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kubay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kubay'ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Pervari ilçesi Yeniaydın köyünde toprağa verileceği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ