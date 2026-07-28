Adana'da boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine Kocamaz'ı yüzünü yastıkla kapatıp, başına tabancayla ateş ederek öldüren mahalle bekçisi Hamza Eren Kocamaz tutuklandı. Kocamaz'ın, kızı E.Y.K.'yi bırakma bahanesiyle eşine kapıyı açtırdığı ve ifadesinde, "Eşimi seviyorum, sadece davadan vazgeçirmek için konuşmak istemiştim" dediği ortaya çıktı.

KIZINI BAHANE ETTİ, KAÇIYI AÇTIRDI

DHA'daki habere göre olay; 25 Temmuz'da saat 01.00 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Hamza Eren Kocamaz, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan ve davadan vazgeçmesi için ısrar ettiği Pozantı Belediyesi'nde memur olan Hatice Mine Kocamaz'ın evine gitti.

Kocamaz, eşinin yüzünü yastıkla kapattıktan sonra tabancayla başına ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Hatice Mine Kocamaz'ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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CİNAYETTEN 30 DAKİKA SONRA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Hamza Eren Kocamaz'ı yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kaçış güzergahını belirledi. Takibin ardından Kocamaz, cinayetten yaklaşık 30 dakika sonra saklandığı adreste gözaltına alındı.

"BOŞANMA DAVASI ÇEKİŞMELİYE DÖNDÜ"

Hatice Mine Kocamaz'ın cenazesini teslim almak için morga giden ağabeyi Yılmaz Yılgıncan, "Dünya kadar borçları vardı. Borçlarından dolayı aile içerisinde şiddetli geçimsizlik başladı ve bu süreçte boşanma davası açıldı. Boşanma davası çekişmeliye döndü ve olanlar oldu. Kendisi kumarbazdı. Kız kardeşimi 7 yaşındaki yeğenimin yanında öldürmüş" dedi. 1 çocuk annesi Hatice Mine'nin cenazesi, ailesi tarafından Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CİNAYETTEN SONRA KIZINI ABLASINA BIRAKMIŞ

Olay günü Hamza Eren Kocamaz'ın, bir süredir kendisiyle kalan kızı E.Y.K.'yi bırakma bahanesiyle boşanma aşamasındaki eşinin evine gittiği, kızının seslenmesini sağlayarak kapıyı açtırdığı ortaya çıktı.

Eve giren Kocamaz'ın, salonda boğuştuğu eşinin yüzüne yastık kapatıp, kızının gözleri önünde öldürdüğü belirtildi. Kocamaz'ın, cinayetin ardından yanına aldığı kızını ablasının evine bıraktığı, daha sonra saklandığı adrese gittiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Kocamaz, emniyetteki sorgusunda, "Eşimi seviyorum, sadece davadan vazgeçirmek için konuşmak istemiştim. Bir anlık öfkeyle cinayeti işledim. Keşke böyle olmasaydı, pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kocamaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. E.Y.K. ise Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet korumasına alındı.