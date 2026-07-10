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        Haberler Gündem Güvenlik Van'da 333 kilogram skunk ele geçirildi: 2 şüpheliye gözaltı

        Van'da 333 kilogram skunk ele geçirildi: 2 şüpheliye gözaltı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Van'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 333 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 14:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        333 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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        İçişleri Bakanlığı, Van'da jandarmanın uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 333 kilogram skunk ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        AA'daki habere göre; Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Gevaş ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, sürücülüğünü yabancı uyruklu kişilerin yaptığı bir tırla uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

        Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, 333 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Güvenlik güçlerinin kararlı çalışmalarıyla uyuşturucu operasyonlarının kesintisiz sürdüğü belirtilen açıklamada, "Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Van İl Jandarma Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadesine yer verildi.

        Paylaşımda, operasyona ilişkin görüntüler de yer aldı.

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