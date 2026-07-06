Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli soru yazım kılavuz raporu yayımlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce yayımlanan kılavuz bu araştırma raporunda ortaya konan bulgular esas alınarak hazırlandı. Bu yönüyle araştırma raporu, Bağlam Temelli Çoktan Seçmeli Soru Yazım Kılavuzu’nun temelini oluşturuyor. Rapor, model doğrultusunda geliştirilen bağlam temelli çoktan seçmeli soruların sahadaki uygulamalarından elde edilen bulguları ortaya koyarken, beceri odaklı soru geliştirme süreçlerine de bilimsel dayanak sunuyor.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ SAHADA TEST EDİLDİ

Araştırma kapsamında geliştirilen sorular, 12 ilde gerçekleştirilen pilot uygulamada toplam 14 bin 556 öğrenci üzerinde test edildi.

Çalışmada temel eğitim düzeyinde 6'ncı sınıf, ortaöğretim düzeyinde ise 10'uncu sınıf öğrencilerinin katılımıyla farklı ders alanlarında uygulamalar gerçekleştirildi. Pilot uygulamalardan elde edilen nicel verilerin yanı sıra öğrencilerle yürütülen bilişsel görüşmeler aracılığıyla soruların hedeflenen zihinsel süreçleri ne ölçüde harekete geçirdiği de değerlendirildi. Böylece geliştirilen soruların geçerliliğine ilişkin nitel bulgular elde edilerek ölçme araçlarının niteliği bilimsel veriler ışığında incelendi. Araştırma bulguları doğrultusunda hazırlanan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Bağlam Temelli Çoktan Seçmeli Soru Yazım Kılavuzu', beceri temelli soru hazırlama sürecinin temel başvuru kaynağı niteliğini taşıyor. Raporda ortaya konulan bulgular, kılavuzda yer alan soru yazım ilkelerinin oluşturulmasında belirleyici rol üstlenirken, geliştirilen soruların sahada nasıl işlediğini de somut bulgularla ortaya koyuyor.

KURUMSAL ÇERÇEVE SUNUYOR

Öğretmenler, soru yazarları, ders kitabı yazarları, ölçme ve değerlendirme uzmanları ile program geliştirme uzmanları için hazırlanan araştırma raporu; bağlam seçimi, süreç bileşenlerinin sorulara yansıtılması ve psikometrik analizler gibi birçok teknik konuda kurumsal bir çerçeve sunuyor. Gerçek yaşam senaryoları üzerinden öğrencilerin bilgi ve becerilerini birlikte değerlendirmeyi esas alan raporun, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda ölçme ve değerlendirme süreçlerinde ortak bir anlayışın geliştirilmesine ve beceri odaklı eğitim yaklaşımının güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.