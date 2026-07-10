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        Haberler Gündem Çevre Yeşilırmak'a 30 bin mersin balığı yavrusu bırakıldı

        Yeşilırmak'a 30 bin mersin balığı yavrusu bırakıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın su kaynaklarındaki balık stoklarının korunması ve biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi amacıyla yürüttüğü proje kapsamında, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nce üretilen 30 bin mersin balığı yavrusu Yeşilırmak'a bırakıldı. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Yılmaz, "İlimizde 25 gölet bulunuyor. Son 5 yılda bu göletlere yaklaşık 13 milyon sazan balığı yavrusu bıraktık. Ayrıca 2023 ve 2024 yıllarında toplam 10 bin mersin balığını Yeşilırmak'a salmıştık. Bugün de 30 bin mersin balığı yavrusunu nehre bırakıyoruz. Amacımız iç su kaynaklarındaki balık stoklarını korumak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve gelecek nesillere aktarmak" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 14:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yeşilırmak'a 30 bin mersin balığı bırakıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nca su kaynaklarındaki balık stoklarının korunması, nesli tehlike altındaki türlerin desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin artırılması amacıyla balıklandırma çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nde üretilen 15 bin Karaca mersin balığı ile 15 bin Sivri Burun mersin balığı yavrusu, düzenlenen programla Yeşilırmak'a bırakıldı.

        Kızılırmak ve Yeşilırmak deltaları, lagün gölleri, Derbent ve Altınkaya baraj gölleri ile Ladik Gölü gibi önemli iç su kaynaklarına sahip olan Samsun'un yaklaşık 210 kilometrelik Karadeniz kıyı şeridinin bulunduğunu belirten Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Yılmaz, "İlimizde 25 gölet bulunuyor. Son 5 yılda bu göletlere yaklaşık 13 milyon sazan balığı yavrusu bıraktık. Ayrıca 2023 ve 2024 yıllarında toplam 10 bin mersin balığını Yeşilırmak'a salmıştık. Bugün de 30 bin mersin balığı yavrusunu nehre bırakıyoruz" dedi.

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        Mersin balığını gelecek nesillere taşımak istediklerini belirten Kenan Yılmaz, şunları söyledi:

        "Amacımız iç su kaynaklarındaki balık stoklarını korumak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve gelecek nesillere aktarmak. Mersin balığı gerek eti gerekse havyarıyla ekonomik değeri yüksek, nesli tehlike altında bulunan bir tür. Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalarla bu türün korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Son yıllarda dünyada mersin balığı yetiştiriciliği yaygınlaştı.

        Ülkemizde de son 2-3 yılda bu alanda çalışmalar başlatıldı. Yetiştiricilik, doğal kaynaklar üzerindeki baskının azaltılmasına katkı sağlayacak. Bugün nehre bıraktığımız balıklar denize ulaşarak yaşamlarını sürdürecek.

        Yaklaşık 7-8 yıl sonra üreme olgunluğuna eriştiklerinde yeniden nehirlere dönerek üreme faaliyetlerini gerçekleştirecekler. Sinop Üniversitesi'nin yürütücülüğünü yaptığı, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Türkiye'nin yer aldığı, mersin balığının Karadeniz'deki yaşam döngüsünün takip edildiği projeye destek veriyoruz.

        Mersin balığının ülkemizde Karadeniz kıyılarında yaşadığını biliyoruz. Üreme faaliyetlerini en yoğun olarak Sakarya'daki Karasu Nehri ile ilimizdeki Kızılırmak ve Yeşilırmak'ta gerçekleştiriyor. Bu alanlar tür için en uygun üreme bölgeleri arasında yer alıyor.

        Balıkçılarımıza da özellikle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Mersin balığının avlanması yasak. Ağlara takılması halinde bu balıkların zarar verilmeden en kısa sürede yeniden denize bırakılması gerekiyor. Balıkçılarımızın bugüne kadar gösterdiği hassasiyeti bundan sonraki süreçte de sürdürmelerini bekliyoruz."

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        #samsun haberleri
        #Yeşilırmak
        #Mersin balığı
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