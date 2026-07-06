Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Eğitim YÖK, üniversitelerde yaşam boyu öğrenme alanındaki kalite güvencesini güçlendirecek

        YÖK, üniversitelerde yaşam boyu öğrenme alanındaki kalite güvencesini güçlendirecek

        Üniversitelerde 1 Ekim'den itibaren açılacak Sürekli Eğitim Merkezi sertifika programlarının uygun olanlarında eğitimlerini başarıyla tamamlayanların sertifikaları, ilk kez YÖK tarafından merkezi düzenlenecek ve dijital ortamda doğrulanabilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 14:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        YÖK'ten üniversitelerde "yaşam boyu öğrenme" adımı

        Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, kısa süre önce yürürlüğe giren "Mikro Yeterlilikler Çerçevesi" ile üniversite dışında kazanılan bilgi, beceri ve yetkinliklerin akademik sistem içerisinde tanınmasının ardından üniversitelerin "Sürekli Eğitim Merkezleri" tarafından yürütülen sertifika programları da ortak kalite standartları çerçevesinde merkezi değerlendirme kapsamına alınacak.

        Sürekli Eğitim Merkezlerinde yürütülen sertifika programlarının ortak kalite standartları çerçevesinde değerlendirilmesi ve merkezi doğrulama sistemine dahil edilmesiyle yaşam boyu öğrenme alanındaki kalite güvencesi güçlendirilecek. Belirlenen kalite ölçütlerini karşılayan sertifika programları, mikro yeterlilik yaklaşımı doğrultusunda yapılandırılabilecek güçlü bir altyapıya da kavuşacak.

        REKLAM

        Böylece yükseköğretimde diploma programları ile yaşam boyu öğrenme kapsamında yürütülen kısa süreli eğitimler arasındaki kalite güvencesi daha bütüncül bir yapıya ulaşacak.

        Sertifika programlarının içerikleri ortak kalite standartları çerçevesinde değerlendirilecek

        Üniversitelere 2 Temmuz'da gönderilen yazıda, 1 Ekim 2026 tarihinden itibaren açılacak Sürekli Eğitim Merkezi sertifika programlarının YÖK tarafından değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

        Uygun bulunan programlarda eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcıların sertifikaları, ilk kez YÖK tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden merkezi olarak düzenlenecek ve dijital ortamda doğrulanabilecek. Başvurular elektronik ortamda YÖKSİS altyapısı üzerinden gerçekleştirilecek.

        Yeni uygulamayla birlikte sertifika programlarının içerikleri ortak kalite standartları çerçevesinde değerlendirilecek ve üniversiteler arasında daha standart ve güvenilir bir yapı oluşturulacak.

        Kamu kurumları ile işverenler sertifikaların doğruluğunu elektronik ortamda teyit edebilecek, eğitim belgelerinin güvenilirliği ile uluslararası görünürlüğü güçlenecek.

        "SERTİFİKA PROGRAMLARINI ORTAK KALİTE STANDARTLARIYLA BULUŞTURUYORUZ"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da bilgi toplumunda öğrenmenin üniversite eğitimiyle sınırlı olmadığını belirterek, yükseköğretimde gerçekleştirilen reformların ortak hedefinin bireyin yaşamı boyunca ihtiyaç duyacağı bilgi ve yetkinlikleri güçlü bir kalite sistemi içerisinde kazanabilmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

        Mikro yeterliliklerden sertifika programlarına kadar hayata geçirilen düzenlemelerin, yaşam boyu öğrenme anlayışını kalite güvencesiyle destekleyen bütüncül bir yapı oluşturduğunu vurgulayan Özvar, "Sürekli Eğitim Merkezlerimiz toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap veren önemli eğitim merkezleridir. Üniversitelerimiz tarafından sunulan sertifika programlarını ortak kalite standartlarıyla buluşturuyoruz. Bu uygulamayla eğitimlerin niteliğini güvence altına alırken, vatandaşlarımızın aldıkları belgeleri e-Devlet üzerinden doğrulanabilir, güvenilir ve uluslararası standartlarda bir yapıya kavuşturuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

        Mikro Yeterlilikler Çerçevesi ile üniversite dışında kazanılan bilgi ve becerilerin akademik sistem içerisinde tanınmasının önünün açıldığını aktaran Özvar, "Bugün attığımız adımla yaşam boyu öğrenme ekosistemimizin bir diğer önemli halkasını tamamlıyoruz. Kalite güvencesi altında yürütülecek sertifika programları, belirlenen ölçütleri karşılamaları halinde mikro yeterlilik yaklaşımı doğrultusunda yapılandırılabilecek güçlü bir altyapıya kavuşacak. Böylece yükseköğretimde yaşam boyu öğrenme anlayışını daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturuyor, yetkinlik odaklı yükseköğretim vizyonumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kuaförde 3 bin 400 liralık işlem yaptırdı, ücret ödemeden böyle kaçtı

        Arnavutköy'de bir kadın, kuaförde yaptırdığı yaklaşık 3 bin 400 liralık işlemin ücretini ödemeden iş yerinden ayrıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından işletme sahibi, aynı kişinin başka bir kuaförü de benzer yöntemle mağdur ettiğini öne sürerek diğer esnafları dikkatli olmaları konusu...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack'la görüştü
        Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack'la görüştü
        "NATO Ankara'ya doğru yola çıktı"
        "NATO Ankara'ya doğru yola çıktı"
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Otomobilin çarptığı 21 yaşındaki avukat kahretti!
        Otomobilin çarptığı 21 yaşındaki avukat kahretti!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        26 yıl önce boşandı... 17 yıldır görmüyordu... Bitmeyen kara kin!
        26 yıl önce boşandı... 17 yıldır görmüyordu... Bitmeyen kara kin!
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Çay arazisinde "Havalı saha"!
        Çay arazisinde "Havalı saha"!
        Canları yana yana öğrendiler
        Canları yana yana öğrendiler
        6 - 12 Temmuz haftalık burç yorumlarınız
        6 - 12 Temmuz haftalık burç yorumlarınız