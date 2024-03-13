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        Haberler Sağlık Güney Kore'de stajyer doktorların protestosu sürerken tıp profesörleri toplu istifa planlıyor

        Güney Kore'de stajyer doktorların protestosu sürerken tıp profesörleri toplu istifa planlıyor

        Güney Kore'de tıp fakültesi profesörleri, kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlar konusunda hükümetin çözüm bulmasını sağlamak için toplu halde istifa etmeyi planlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 17:02 Güncelleme: 13.03.2024 - 17:02
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        Güney Kore'de stajyer doktorların protestosu sürerken tıp profesörleri toplu istifa planlıyor
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        Yonhap'ın haberine göre, ülkede 19 üniversitedeki tıp fakültesi profesörleri, istifa konusunda karar vermek amacıyla internet üzerinden acil durum komitesi kurdu.

        Komiteden yapılan açıklamada, hükümet tarafından 15 Mart'a kadar mantıklı çözüm bulunmadığı takdirde profesörlerin üniversitelerine toplu istifaları konusundaki kararı bildirecekleri aktarıldı.

        Güney Kore'de 20 Şubat'tan bu yana tıp fakültesi kontenjanlarının artırılmasını protesto eden stajyer doktorların eğitimlerini tamamlamasını sağlamak için toplu acil durum komitesinin kurulduğu hatırlatılan açıklamada, hükümete uzlaşma çağrısında bulunuldu.

        NE OLMUŞTU?

        Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

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        Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta başkent Seul olmak üzere, birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protesto gösterileri düzenlemiş, binlerce stajyer doktor istifasını sunmuştu.

        Hükümet, istifaların halk sağlığı üzerindeki etkisini gerekçe göstererek toplum sağlığı risk seviyesini "temkinli"den "ciddi" düzeye yükseltmişti.

        Tıp fakültesi öğrencilerinin sayısının artırılması girişimini protesto eden binlerce stajyer doktoru istifa etmeye teşvik ve yönlendirme iddiasıyla Kore Tabipler Birliği ve Kore Pediatri Derneğinden 5 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

        Stajyer ve asistan doktorların topluca istifa etmesi nedeniyle 8 Mart'ta, hemşirelere acil servisteki hastalara kalp masajı ve ilaç tedavisi uygulama izni verilmişti.

        İstifalarını sunan yaklaşık 5 bin stajyer doktora, lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı bildirisi yollanmıştı.

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