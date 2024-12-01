Güngören'de kısmen çöken binanın altında kalan işçinin cesedine ulaşıldı

Güngörende yıkım çalışmaları esnasında kısmen çöken binanın altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesindeki binanın 29 Kasımda kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı sırasında kısmen çökmesi sonucu enkaz altında kalan işçi Zekeriya Yılmazın (56) yeri, arama-kurtarma ekiplerince tespit edildi.

Ekipler, iş makinelerini durdurup Yılmazın bulunduğu alana indi.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesinde 29 Kasımda kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması yapılan 3 katlı binada yaşanan kısmi çökme sonucu iki işçi enkaz altnda kalmıştı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, 3 günden bu yana enkaz altında kalan ve kendisine ulaşılmaya çalışılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmazın cansız bedenini enkazdan çıkarma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler tarafından kurtarılan işçilerden biri hastaneye kaldırılmış ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iki işçinin göçük altında kalmasıyla ilgili yapılan çalışma kapsamında, yıkım işinde görevli F.Ö. ile yıkım işlemini gerçekleştiren firmanın yetkilisi B.H. gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.