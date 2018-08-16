Gupse Özay
Magazin
Haberler > Magazin > Gupse Özay'ın sağlığından olduğu filmlerin hasılatı 63 milyon TL- Magazin haberleri

Gupse Özay'ın sağlığından olduğu filmlerin hasılatı 63 milyon TL

Gupse Özay, 'Deliha' ile 'Görümce' filmlerinde rolü gereği hızlı kilo alıp vermekten dolayı rahatsızlanarak tedavi görmeye başladı. TSH oranı 185 çıkan, karaciğer yağlanması ve hipoglisemi sorunu yaşayan Özay'ın uğruna kilo alıp verdiği filmlerin toplam izleyici sayısı 5 milyon 616 bin 339 kişi. Toplam hasılat ise 63 milyon 623 bin 492 TL

16.08.2018 - 12:14 | Güncelleme:

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, Gupse Özay'ın aşırı kilo alıp vererek sağlığından olduğu filmlerle Türk sinemasına ne kadar katkıda bulunduğunu araştırdı.

Gupse Özay, 2014'te oyunculuk kariyerine senaristliği de ekleyerek 'Deliha'nın senaryosunu yazdı. 'Zeliha' adlı karakterin maceralarını konu alan film gösterime girdiğinde büyük ilgi görerek 1 milyon 596 bin 119 kişi tarafından izlendi. Türk sinemasında örneği fazla görülmeyen bir kadın komedyenin filmi oldukça başarılı olarak 16 milyon 808 bin 380 TL hasılat elde etti.



'Zeliha' karakteri için 23 kilo alan Gupse Özay'a o günlerde sorduğum "Bu kadar çok kilo almak sağlıklı mı?" sorusuna "Ben aldığım kiloları hemen verebiliyorum" cevabını vermişti. Zira öyle de olmuştu. Aldığı kiloları 3 gibi kısa bir sürede veren Özay, HT Magazin'de yayınlanan roportajımız için objektiflerimizin karşısına fit haliye geçmişti.



2016'da yine senaryosunu da kendisinin yazdığı 'Görümce' ile kamera karşısına geçti. Bu filmdeki 'Yeliz' karakteri için bu kez aşırı kilo verdi. 1 milyon 914 bin 199 kişinin izlediği filmin hasılatı 22 milyon 226 bin 55 TL olarak gerçekleşti. Gupse Özay, 'Görümce' için aşırı kilo verirken yine çekimlerin bitiminden bir kaç sonra yaptığımız röportajda normal kilosuna dönmüştü.



Oyunculuk ve senarsitliğine yönetmenliği de ekleyerek kariyerini iyice parlattığı 'Deliha 2' için yine 23 kilo alan Gupse Özay'ın bu filmi bir kadın komedyenin kadın üzerine kurulu hikâyesini 2 milyon 106 bin 71 kişi izledi. Filmin hasılatı ise 24 milyon 589 bin 57 TL oldu.



Gupse Özay, rolü gereği bu kadar aşırı kilo alıp veren başka bir oyuncunun olmadığı Türk sinemasına sağlık sorunlarıyla karşılaştığı 3 filmle toplam 5 milyon 616 bin 339 biletlik ve 63 milyon 623 bin 492 TL'lik katkıda bulundu.



Gupse Özay, 13 Ocak 2018'de HT Magazin'de yayınlanan röportajında aşırı kilo alıp vermesiyle ilgili olarak şunları söylemişti: "Sanki Hollywood filmi mi çekeceksin?' dediler. En iyisini yapmak, işinin hakkını vermek istedim ve kendimle yıllarca gurur duymak için ne gerekiyorsa yapıyorum. 'Zeliha'yı o kilolu haliyle hayal ettim. Bunun için de 23 kilo almaktan hiç çekinmedim. Çekim öncesinde alıyorum, sonrasında veriyorum. 'Global filmde o kadar kilo almayı göze alırsın ve bu filmde ne gerek var?' şeklindeki düşüncelere anlamıyorum. Affedersiniz, bu filmi sadece 1 kişinin izleyeceğini bilsem bile kilo alırım."

 



 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Yazarlar
Diğer yazarlar
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.