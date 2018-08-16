Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, Gupse Özay'ın aşırı kilo alıp vererek sağlığından olduğu filmlerle Türk sinemasına ne kadar katkıda bulunduğunu araştırdı.

Gupse Özay, 2014'te oyunculuk kariyerine senaristliği de ekleyerek 'Deliha'nın senaryosunu yazdı. 'Zeliha' adlı karakterin maceralarını konu alan film gösterime girdiğinde büyük ilgi görerek 1 milyon 596 bin 119 kişi tarafından izlendi. Türk sinemasında örneği fazla görülmeyen bir kadın komedyenin filmi oldukça başarılı olarak 16 milyon 808 bin 380 TL hasılat elde etti.





'Zeliha' karakteri için 23 kilo alan Gupse Özay'a o günlerde sorduğum "Bu kadar çok kilo almak sağlıklı mı?" sorusuna "Ben aldığım kiloları hemen verebiliyorum" cevabını vermişti. Zira öyle de olmuştu. Aldığı kiloları 3 gibi kısa bir sürede veren Özay, HT Magazin'de yayınlanan roportajımız için objektiflerimizin karşısına fit haliye geçmişti.2016'da yine senaryosunu da kendisinin yazdığı 'Görümce' ile kamera karşısına geçti. Bu filmdeki 'Yeliz' karakteri için bu kez aşırı kilo verdi. 1 milyon 914 bin 199 kişinin izlediği filmin hasılatı 22 milyon 226 bin 55 TL olarak gerçekleşti. Gupse Özay, 'Görümce' için aşırı kilo verirken yine çekimlerin bitiminden bir kaç sonra yaptığımız röportajda normal kilosuna dönmüştü.

Oyunculuk ve senarsitliğine yönetmenliği de ekleyerek kariyerini iyice parlattığı 'Deliha 2' için yine 23 kilo alan Gupse Özay'ın bu filmi bir kadın komedyenin kadın üzerine kurulu hikâyesini 2 milyon 106 bin 71 kişi izledi. Filmin hasılatı ise 24 milyon 589 bin 57 TL oldu.Gupse Özay, rolü gereği bu kadar aşırı kilo alıp veren başka bir oyuncunun olmadığı Türk sinemasına sağlık sorunlarıyla karşılaştığı 3 filmle toplam 5 milyon 616 bin 339 biletlik ve 63 milyon 623 bin 492 TL'lik katkıda bulundu.Gupse Özay, 13 Ocak 2018'de HT Magazin'de yayınlanan röportajında aşırı kilo alıp vermesiyle ilgili olarak şunları söylemişti: "Sanki Hollywood filmi mi çekeceksin?' dediler. En iyisini yapmak, işinin hakkını vermek istedim ve kendimle yıllarca gurur duymak için ne gerekiyorsa yapıyorum. 'Zeliha'yı o kilolu haliyle hayal ettim. Bunun için de 23 kilo almaktan hiç çekinmedim. Çekim öncesinde alıyorum, sonrasında veriyorum. 'Global filmde o kadar kilo almayı göze alırsın ve bu filmde ne gerek var?' şeklindeki düşüncelere anlamıyorum. Affedersiniz, bu filmi sadece 1 kişinin izleyeceğini bilsem bile kilo alırım."

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