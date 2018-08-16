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"MART'TAN BERİ TEDAVİ OLUYORUM"

Mart ayından beri tedavi oluyorum. Suçluyum; bunu hak ettim. Şimdi 17 kilo verdim. 5 kilo daha vericem ve bir daha asla kısa sürede kilo alıp vermeyeceğim. Çünkü gerizekalılık bu :)