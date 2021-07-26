Güreş Federasyonu Başkanı Aydın: İnşallah Tokyo 2020'de milletimizin yüzünü güldüreceğiz

Başkan Aydın, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etmek için gün sayan grekoromen ve kadın güreş milli takımlarının müsabakaları öncesinde açıklamalarda bulundu.

Olimpiyatlarda Türkiye'nin kazandığı 94 madalyanın 63'ünün güreşten geldiğini hatırlatan Aydın, "Bu zamana kadar kazandığımız madalyaların yüzde 70'ini güreşte elde ettik. Güreş, Türk sporunun lokomotif branşı. Olimpiyatlarda başarılı olmamız için güreşte başarılı olmamız lazım. Türk milleti hiçbir alanda mağlubiyeti kabul etmez ama güreşte hiç etmez." ifadelerini kullandı.

Güreşin ata sporu, peygamber sporu olduğunu vurgulayan Musa Aydın, "Zekayı, kuvveti ve tekniği temsil eden güreş, Türk milleti ile özdeşleşen bir spor. Türk milleti güreşte galip gelmeye alışmıştır, galip gelmek ister. İnşallah 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da galip gelip, milletimizin yüzünü güldüreceğiz. Bizlerden beklentinin de fazla olduğunun farkındayız. Bu yüzden bizim yükümüz ağır, sorumluğumuz büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Musa Aydın, göreve geldikleri tarihten itibaren büyük başarılar elde ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2016 Rio Olimpiyatları'nda 52 yıl aradan sonra 5 madalya kazandık. 2016 Rio'dan sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarında rekorlar kırarak başarılar elde ettik. Şimdi bu başarılı süreci taçlandırma zamanı geldi. Tek hedefimiz olimpiyatlardan yine zaferlerle dönmek. Bu pandemi sürecine rağmen bizlerle yakından ilgilenen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve tüm sporcularımızın her zaman yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyorum. Türk halkının da dualarıyla Tokyo'dan başarılı bir şekilde döneceğimize inanıyorum."

Öte yandan grekoromen ve kadın güreş milli takımları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak üzere Japonya'ya gitti. Başkan Musa Aydın'ın da bulunduğu kafilede grekoromen stilde Rıza Kayaalp, Cenk İldem ve Kerem Kamal, kadınlarda ise Evin Demirhan ve Yasemin Adar yer alıyor.

Serbest Güreş Milli Takımı ise 28 Temmuz'da Tokyo'ya gidecek. Serbest Güreş Milli Takımı'nda ise Süleyman Atlı, Osman Göçen, Süleyman Karadeniz ve Taha Akgül bulunuyor.