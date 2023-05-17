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'Füsun' ile 'Feyyaz'ın romantik anları

SHOW TV’nin sevilen dizilerinden ‘Güzel Günler’in yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

'Güzel Günler'de 'Füsun' ile 'Feyyaz'ın romantik anları
HABERTURK.COM

SHOW TV'nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi, ‘Güzel Günler’in yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

'Feyyaz’ın 'Füsun’a duygularını itiraf ettiği romantik sahnede ikilinin yakınlaştığı anlar heyecan uyandırıyor. 'Feyyaz’ın “Ben seni çok özledim…” sözleri 'Füsun’u mutlu ederken, yeni bölümde uzun zamandır beklenen 'Füsun' ile 'Feyyaz' aşkı sonunda alevleniyor.

'GÜZEL GÜNLER’İN 22. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

'Mihran' her şeyi göze alarak 'Selma ve 'Leylim’i eve getirdi. 'Saliha', 'Selma’yı karşısında görünce bu durumdan hiç hoşlanmayıp evdekilere karşı tavır aldı. 'Atakan' ve 'Altan' kafeyi yeniden açmak için 'Cemre' ve 'Derin’le birlikte hızla çalışmalara başladı. Hem kafeyi yeniden hayata döndürmek hem de sipariş edilen kahveleri temin etmek için seferber olan ekip 'Selma ve 'Leylim’in kaldığı yeri baştan aşağı yeniledi.

'Füsun’un 'Feyyaz’a olan aşkını fark eden 'Hakim', durumu 'Kıymet’e nasıl söyleyeceğinin derdine düştü. 'Kıymet' ise fotoğraf çekimi için tüm ailenin hazır bir şekilde gelmesini söyledi. 'Aleyna’nın kız arkadaşları için istediği özel siparişleri hazırlamak için çabalayan 'Füsun', 'Aleyna’nın suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

'Kıymet', 'Aleyna’nın 'Füsun’a söylediklerine sessiz kalmadı ve 'Füsun’un arkasında durarak 'Aleyna’ya haddini bildirdi. 'Aleyna’nın bitmek tükenmek bilmeyen istekleri karşısında kafası karışan 'Feyyaz' ise ondan ayrılma kararı aldı.

Diğer yanda 'Selma' ve 'Leylim’in eve gelişiyle birlikte yangının son düğümü çözülüp yılların sırrı açığa çıktı. 'Mihran' yangını kendisinin çıkardığını anladı. 'Saliha' ise kimseye haber vermeden eşyalarını toplayıp evden gitti.

Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

'Güzel Günler', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

'Güzel Günler’in 23. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

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