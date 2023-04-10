'Güzel Günler'de herkesin merak ettiği yangın ile ilgili gelişme

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SHOW TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’ sımsıcak bir aile hikâyesini ekrana getirdiği eğlenceli bölümleriyle izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor.

'Güzel Günler'in dün akşam ekrana gelen 19'uncu bölümü, sosyal medyada trendlere girdi. #GüzelGünler etiketi 1 saat 20 dakika boyunca Twitter Türkiye’de TT listesinde yer aldı.

Dün akşam yayınlanan bölümde; Altan ve Atakan'la ilgili büyük sırrı öğrenen Füsun bunu bir tek Feyyaz’la paylaştı. Sözleşmeyi ise evde kimsenin göremeyeceği bir yerde saklamaya karar verdi. Feyyaz’a karşı duygularından emin olan Füsun bunu Ayşim’e itiraf etti ancak Ayşim’in söyledikleri onu derinden etkiledi. Kimsenin küs kalmasına dayanamayan Kıymet bugüne kadar babasıyla tek kelime konuşmamış olan Eylül’ü Hakim’le bir araya getirmek için harekete geçti. Tüm aile Hakim Bey ve kızlarının buluşacağı yemek için seferber oldu. Diğer tarafta Atakan’ın düzenlediği rövanş maçı için hazırlıklar başladı. Son anda Füsun’un attığı golle maç kazanıldı. Feyyaz ve Füsun’un sevincini uzaktan izleyen Aleyna bu anlara bir hayli bozuldu. Aleyna, Füsun’a yakın durduğu için Feyyaz’a rest çekti ve bundan sonra Füsun’la görüşmeye devam ederse ondan ayrılacağını söyledi. Selma’yı etkilemek için eline geçen tüm fırsatları değerlendiren Cihangir’in Leylim hakkındaki tutumu ise Selma’nın Cihangir’le ilgili kafasını karıştırdı.

Füsun’dan şaşırtan hamle;

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YANGININ SORUMLUSU MİHRAN MI?

Tüm aile büyük baba-kız buluşması için kafede bir araya geldi. Ancak Eylül, Hakim Bey’i karşısında görünce kafeyi terk etti. Kızının peşini bırakmayan Hakim Bey geçmişle ilgili hesaplaşmasını yaptı ve kızıyla barışarak kafeye geri döndü. Atakan ve Altan için endişelenen Kıymet, ikilinin romantik anlarına şahit olunca büyük bir mutluluk yaşadı. Herkes yemekte keyifli anlar geçirirken Leylim’in yangınla ilgili hatırladıkları Mihran için büyük bir şok oldu.

İşte bölümün merak uyandıran final sahnesi;

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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

Güzel Günler’in 20'nci bölüm tanıtımı yayınlandı. Kıymet’in düğün yapmak için kolları sıvadığı tanıtımda Aleyna’nın Kıymet ve Füsun’a olan ters davranışları dikkat çekiyor. Düğün telaşının yaşanacağı kahkaha dolu bölüm heyecanla bekleniyor.

Güzel Günler’in 20'nci Bölüm Tanıtımı;

Oyuncu kadrosunda; Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan ve Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

'Güzel Günler', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!