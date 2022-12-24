'Güzel Günler'in yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

Kıymet, Füsun, Saliha ve Ayşim’in hep birlikte “Menşure Hanım” isimli türküyü seslendirdiği eğlenceli sahnede Kıymet’in performansı Füsun’u şaşırtırken bu anlar izleyicileri kahkahaya boğuyor.

'GÜZEL GÜNLER’İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kıymet yılbaşı gecesi bir yemek düzenleyerek herkesi bir araya getirir. Hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen Atakan, ailece geçirecekleri yılbaşının kusursuz olması için var gücüyle çabalarken, önüne çıkan zorlukları yine Altan sayesinde aşar.