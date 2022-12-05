'Güzel Günler' yüzleri güldürdü

'Güzel Günler’in dün akşam yayınlanan bölümünün final sahnesinde, Selma ve Mihran’ın gizemli mektuba ulaşması merak uyandırdı. Alya ile Mihran’ın arasını düzeltmek isteyen Saliha’nın ise herkesin aradığı kolyeyi Alya’ya hediye etmesi izleyenleri şaşırttı.

İşte o anlar;

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ATAKAN, ALTAN VE SELMA’DAN YENİ BAŞLANGIÇ

Mihran ve Selma, geçmişle ilgili sır perdesini kaldırmak ve kolyenin kimde olduğunu bulmak için Zehra'dan öğrendikleri fotoğrafın hikayesinin peşine düştü.

Atakan’ın sözlerini yanlış anlayan Altan bir anlık öfkeyle dükkanı terk etse de, Atakan doğruları söyleyince sorun ortadan kalkmış oldu. Ancak Atakan, Alya ve ailesinin karşısına dikilip tüm gemileri yakan bir konuşma yaptı. Atakan’ın bu çıkışı Mihran’ın Alya ile arasının açılmasına da sebep oldu.