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'Güzel Günler' yüzleri güldürdü

SHOW TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’, eğlence dolu bir bölümle ekrana geldi. Sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesini ekrana taşıyan dizi, #GüzelGünler etiketiyle 4 saat 45 dakika boyunca TT listesinde yer aldı

'Güzel Günler' yüzleri güldürdü
'Güzel Günler' yüzleri güldürdü
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HABERTURK.COM

'Güzel Günler’in dün akşam yayınlanan bölümünün final sahnesinde, Selma ve Mihran’ın gizemli mektuba ulaşması merak uyandırdı. Alya ile Mihran’ın arasını düzeltmek isteyen Saliha’nın ise herkesin aradığı kolyeyi Alya’ya hediye etmesi izleyenleri şaşırttı.

İşte o anlar;

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ATAKAN, ALTAN VE SELMA’DAN YENİ BAŞLANGIÇ

Mihran ve Selma, geçmişle ilgili sır perdesini kaldırmak ve kolyenin kimde olduğunu bulmak için Zehra'dan öğrendikleri fotoğrafın hikayesinin peşine düştü.

Atakan’ın sözlerini yanlış anlayan Altan bir anlık öfkeyle dükkanı terk etse de, Atakan doğruları söyleyince sorun ortadan kalkmış oldu. Ancak Atakan, Alya ve ailesinin karşısına dikilip tüm gemileri yakan bir konuşma yaptı. Atakan’ın bu çıkışı Mihran’ın Alya ile arasının açılmasına da sebep oldu.

Selma, babasının borçları yüzünden arabasına el konulunca okul müdürünün yardımıyla bir kadın sığınma evine gitti. Selma’nın sığınma evinde yardımcı olduğu biri sayesinde Selma, Atakan'ın yeni bir kahveci dükkanı açmasını sağladı. Üstelik Selma da artık Atakan ve Altan’la çalışmaya başlama kararı aldı.

Atakan’ın yeni dükkanı;

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FÜSUN’UN SOSYAL MEDYA MACERASI İZLEYENLERİ KAHKAHAYA BOĞDU

Kapısına bırakılan kabak çiçeği dolmasıyla mutlu olan Hakim, kimin bıraktığını öğrenmek isterken Kıymet bir hayli zor zamanlar geçirdi. Özellikle Füsun’un sıkıştırmalarıyla Kıymet zor anlar yaşadı. Füsun, dükkandaki işleri hareketlendirmek için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ortalığı fena karıştırdı.

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

Güzel Günler’in altıncı bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Hakim’in Kıymet’le yakınlaşma çabası eğlenceli anlara sahne olurken Mihran, mektupta yazanların peşine düşüyor. Eski nişanlısının evininin önüne giden Füsun’a, Feyyaz engel olmaya çalışırken ikilinin yaşadıkları izleyicilerin yüzünü güldürüyor.

Güzel Günler’in 6. Bölüm Tanıtımı;

Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

‘Güzel Günler’, yeni bölümleriyle her pazar günü saat 20.00’de SHOW TV'de.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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