'Güzel Günler' izleyicileri ekran başına topladı 0:00 / 0:00

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SHOW TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği yeni dizisi ‘Güzel Günler’, kahkaha dolu bölümüyle seyircileri ekran başına topladı. Sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesini ekrana taşıyan dizi, sosyal medyada gündem oldu. #GüzelGünler etiketi 5 saat 20 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

SELMA İSTANBUL’A DÖNDÜ, ORTALIK KARIŞTI

Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde; Selma okuldan gelen sürpriz telefonla Van yolundan İstanbul’a döndü. Leylim’in sınavı geçip okula kabul edilmesiyle Selma, İstanbul’da bir hayat kurmak için harekete geçti. Selma’nın en büyük destekçileri Altan ve Füsun oldu. Selma’nın dönüş haberi Mihran ve ailesini tedirgin etti. Özellikle Saliha’nın tepkisi herkesin gözünü korkuttu. Kıymet, bir yanlış anlaşılma sonucu Hakim’i belediyeye şikayet edince zabıta Hakim’in kapısına dayandı. Hakim, kendisini kimin şikayet ettiğini öğrenmek için iz sürmeye başladı, Kıymet ise mecburen sessiz kaldı. Atakan’ın, Alya’nın babasından para alarak borçları kapatması kahvecide yeni bir dönem başlattı. Çetin, dükkanın başına Tuna’yı getirdi. Tuna hemen işe koyularak projelerini hayata geçirmeye başladı.

“Selma İstanbul’a dönmüş”

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FOTOĞRAFTAKİ MİHRAN KİM?

Leylim’in konakta bulduğu fotoğraf, Mihran’ın aklında soru işaretleri yarattı. Mihran, Setrak’ın kolyesinin kimde olduğunu öğrenebilmek için kolyeyi tamire götüren kişinin peşine düştü. Mihran, ustadan aldığı bilgiyle Selma’yı da yanına alarak kolyeyi tamire götüren Zehra’yla görüşmeye gitti. Selma ve Mihran, Zehra’yla konuşurken duvardaki fotoğrafı gördü ve Setrak’ın yanındaki kişinin kim olduğunu sordu. Zehra fotoğraftaki kişinin amcası olduğunu söyleyince ikili büyük bir şok yaşadı.

İşte o anlar;

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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

'Güzel Günler’in beşinci bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Atakan’ın “Kovuyor muyuz Altan’ı?” sözleri üzerine Altan kahve dükkanını terk ederken, arabaları çekilen Selma ve Leylim zor durumda kalıyor. Füsun’un şarkı söylediği eğlence dolu anlar izleyenleri gülümsetiyor.

Güzel Günler’in 5. Bölüm Tanıtımı;

Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan ve Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

‘Güzel Günler’, yeni bölümleriyle her pazar saat 20.00’de SHOW TV’de!