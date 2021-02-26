Habur Gümrük Kapısı'nda 1140 cep telefonu ele geçirildi

AA

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelinin değerlendirmeleri neticesinde, Irak'tan Türkiye'ye birkaç gün arayla gelen 3 tır riskli bulundu.

Gümrük sahasına girdikleri andan itibaren takibe alınarak x-ray taramasına yönlendirilen tırların dingil bölümlerinde şüpheli yoğunluğa rastlandı.

Arama hangarına alınarak lastikleri sökülen tırların dorselerinin tekerlek birleşim noktalarının kaynak yapılarak kapatıldığı belirlendi. Söz konusu bölgeler açıldığında özel olarak oluşturulmuş gizli bölmelerde toplam 1010 cep telefonu ele geçirildi.

Gümrük muhafaza ekipleri, yabancı plakalı bir otomobili de riskli buldu. X-ray cihazına yönlendirilen otomobilin motor bölümünde şüpheli yoğunluk tespit edilirken, ekipler bu bölüme ulaşabilmek için otomobilin motor blokunun yanındaki metal levhayı kesti.Burada oluşturulan gizli bölmede 130 cep telefonu bulundu.

Ele geçirilen 1140 telefonun piyasa değerinin yaklaşık 3,5 milyon lira olduğu belirlenirken, bunların naklinde kullanılan araçlara da el konuldu.