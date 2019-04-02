Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. 02 Nisan Hadi ipucu sorusu Instagram'dan takipçileri ile, "Gençlerin çevrelerindeki sorunlara yaratıcı çözümler ürettiği; doğayı korumak, köy okullarının şartlarını iyileştirmek, eğitim eşitliği sağlamak gibi birçok konuda çalışan Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın sloganı nedir?" şeklinde yayınlandı. Hadi bugün saat 12.30'da yayınlanacak. Ödül ise tam 10.000 TL!
HADİ İPUCU SORUSU
2 Nisan Hadi ipucu sorusu: Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın sloganı nedir?
HADİ İPUCU CEVABI
2 Nisan Hadi ipucu cevabı: GENÇLİĞİN GÜCÜ ADINA!
TOG Gençlik Merkezleri’nde 15 – 25 yaşları arasında mahallelerde yaşayan gençlerin kişisel gelişimini destekleyen çalışmalar yapılmaktadır. Bu merkezler gençlerin birey olarak kendi özerkliğini kazanmasını, kendi fikirlerini hayata geçirmesini ve yaşamlarını iyileştirici yeni olanaklarla tanışmasını sağlamaktadır.
TOG Gençlik Merkezleri’nde danstan fotoğrafa, müzikten ingilizceye kadar atölye çalışmaları, danışmanlık hizmetleri, doğa kampları, uluslararası hareketlilik projelerine katılım gibi etkinlikler hayata geçirilmektedir.
TOG aynı zamanda “Gençlik Merkezleri Programı” dahilinde gençlik merkezi kurmak isteyen yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına içerik desteği sunmakta, gençlik merkezleri arasında değişim programları yürütmekte ve yerel gençlik kuruluşlarını da desteklemektedir.
02 NİSAN HADİ İPUCU SORUSU CEVABI INSTAGRAM'DA YAYINLANMIŞTIR. JOKER KODU İSE HENÜZ BULUNMAMISTIR
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