AA

Alınan bilgiye göre, Binali Muhammed Kırık (51) yönetimindeki 78 AAC 673 plakalı hafif ticari araç, Balıkısık mevkisinde Adem Örenli (21) idaresindeki 67 AAU 850 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Adil (48),İmdat (44) ve Tarık Örenli (37) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre aksadı.