Hafriyat kamyonu genç kadını ezdi!

İstanbul'da, hafriyat kamyonunun çarptığı kadın Suriye uyruklu Meryem Kefercumi (22) hayatını kaybetti.
Feci kaza, saat 11.00 sıralarında Sancaktepe ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi Başkent Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Meryem Kefercumi'ye hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın kamyonun altında kaldı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak inceleme yaptı. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden Meryem Kefercumi'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Hafriyat şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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