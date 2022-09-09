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Haberler Gündem Trafik Hafriyat kamyonu genç kadını ezdi! - Güncel haberler
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İstanbul'da hafriyat kamyonu altında kalan genç kadın öldü

İstanbul'da, yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu kadına hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonun altında kalan genç kadın hayatını kaybetti. Polis, kamyon şoförünü gözaltına aldı

Hafriyat kamyonu genç kadını ezdi! - Güncel haberler
Hafriyat kamyonu genç kadını ezdi!
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DHA

İstanbul'da, hafriyat kamyonunun çarptığı kadın Suriye uyruklu Meryem Kefercumi (22) hayatını kaybetti.

Feci kaza, saat 11.00 sıralarında Sancaktepe ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi Başkent Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Meryem Kefercumi'ye hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın kamyonun altında kaldı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak inceleme yaptı. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden Meryem Kefercumi'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hafriyat şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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