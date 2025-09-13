Altın fiyatları 13 Eylül Cumartesi günü yakından takip ediliyor. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde, yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel arttı. Bu veriler tüketici fiyatlarındaki artışın hızlanmaya başladığına işaret etti. Bu hızlanmanın ılımlı olması ve iş gücüne ilişkin risklerin devam etmesi ise Fed'in beklentilerin üzerinde faiz indirimleri yapabileceğine dair öngörüleri kuvvetlendirdi. Fed'e ilişkin artan gevşeme beklentileri ve tahvil piyasaları altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İşte 13 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…