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        Haberler Bilgi Yaşam Haftasonunuzu sevdiklerinizle keyifli bir şekilde geçirmeniz için sinema dünyasına damga vurmuş bu filmleri kaçırmayın!

        Haftasonu izleyebileceğiniz savaş filmi önerileri

        Haftanın iş stresini ve yorgunluğunu atmak için hafta sonu tek başınıza veya sevdiklerinizle birlikte film izlemek güzel bir vakit geçirmenize yardımcı olacaktır. Sizin için seçtiğimiz birbirinden etkileyici savaş filmlerine birlikte bakalım.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 10:30 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:30
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        Birden fazla kez kendisini izletmeyi başaran filmler olarak da bilinen, sinema dünyasında oyunculukları ve senaryolarıyla sinemaseverlerin beğenisini kazanan savaş filmlerini sizler için derledik.

        2

        1. CESUR YÜREK (1995)

        13. yüzyılda İngilizler, İskoçlar üzerinde egemenlik kurmuştur. İngiliz soyluları, yeni evli İskoç kadınlarıyla ilk geceyi geçirme hakkına sahiptir. Çocukken ailesini İskoçya uğruna kaybeden William Wallace'ın karısı da İngiliz birlikleri tarafından öldürüldüğü zaman, onun intikam arayışı kısa zamanda ülkesinin özgürlüğü için amansız bir savaşa dönüşür.

        Imdb Puanı: 8.3/10

        3

        2. TRUVA (2004)

        On yıl süren ve bir medeniyetin çöküşüne neden olacak savaşı, Truva prensi Paris ile Isparta Kraliçesi Helen'in aşkı başlatır. Paris’in Helen’i kocası Kral Menelaus’tan çalması kabul edilemeyecek bir hakarettir. Aile onuru Menelaus’a yapılan bu yanlış hareketin kardeşi Agamemnon’a da yapıldığını öngörmektedir. Mikene Kralı olarak büyük bir güce sahip olan Agamemnon, Helen’i Truva’dan geri getirerek kardeşinin şerefini kurtarmak için kısa sürede Yunanistan’ın tüm ordularını bir araya toplar.

        Imdb Puanı: 7.3/10

        4

        3. 300 SPARTALI (2006)

        Frank Miller’in grafik romanından uyarlanan “300”, M. Ö. 480 yılında geçen Thermopylae savaşını konu alıyor. Filmde Sparta Kralı’nın ordusu ile Pers ordusu arasında başlayan savaş tüm Yunanistan’ın Persler’e karşı birlik olmasını sağlar. Sparta Kralı Leonidas (Gerard Butler) ve emrindeki 300 Spartalının Pers Kralı Xerxes’in büyük ordusuna karşı duruşu başta ölümüne bir savaştır. Ancak bu durum dünyada ilk demokrasinin kuruluşuna da yardımcı olacaktır.

        Imdb Puanı: 7.6/10

        5

        4. SON SAMURAY (2003)

        Bir sivil savaş gazisi olan yüzbaşı Woodrow Algren, 1870'lerin sonunda Winchester silahlarının sözcüsü sıfatıyla Japonya'yı ziyaret eder. Amacı; İmparator Meiji'nin askerlerini eğitmek ve silahlarının tanıtımını yapmaktır. Meiji'nin silahlarla donatılmış ordusu kalan son samurayları yok etmek için hazırlıklarını yaparken yüzbaşı Algren bir çatışma sırasında sakatlanır ve samuraylara esir düşer. Algren esir düştükten sonra samurayların lideri Katsumoto'dan onur ve savaş konusunda çok şey öğrenir ve iki taraf arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

        Imdb Puanı: 7.8/10

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        5. CENNETİN KRALLIĞI (2005)

        Ailesini ve inancını kaybeden acılı bir baba... Dini savaş uzak ve kutsal topraklarda devam etmekte onu ve kaderini ise büyük bir drama doğru yönlendirmektedir. Kaderi oğlu Balian’ın büyük bir şövalye olmasını sağlayacaktır. Ibelin’li Godfrey Doğu’da savaştığı Haçlı Seferlerinden vatanı Fransa’ya dönmüştür. Balian’ın babası olduğu ortaya çıkınca, Godfrey gerçek şövalyeliğin ne olduğu hakkında oğlunu yetiştirecek ve onu kıtalararası destansı bir yolculuğa çıkaracaktır. Kudüs’te o günlerde 2. ve 3. Haçlı Seferleri arasında kırılgan ve her an sonlanabilecek bir ateşkes ilan edilmiştir. Kudüs Kralı IV Baldwin barışa ve halkına bağlılık yemini etmiştir. Ibelin’in ölmeden önce kılıcını ve yeminini teslim ettiği oğlu tıpkı babası gibi Kudüs’ü her tür kötülükten korumak için yola çıkmıştır. Ölüme çok yaklaştıkları bir deniz kazasına rağmen güçlükle ulaştıkları Kutsal Şehir’de Balian kılıç maharetleri sayesinde kendine kısa sürede bir ün yapar ve bu arada Kral’ın kızkardeşi güzel Sybilla'nın saygı ve hayranlığını da kazanır. Ancak Balian kendine düşman da kazanmıştır... Özellikle Sybilla’nın kocası, Tapınak Şövalyeleri'nin küstah lideri Guy de Lusignan’ın ve kralın danışmanı Tiberias’ın düşmanlığını. Balian kılıcını alır ve tarihe adım atar.

        Imdb Puanı: 7.3/10

        7

        6. PEARL HARBOR (2001)

        Rafe McCawley ve Danny Walker çocukluktan beri arkadaştırlar. Amerikan ordusunda pilot olan iki eski dost, gerçek bir savaşta görev almak için can atmaktadırlar. 1941 yılında Almanlar tüm Avrupayı işgal etmişlerdir. Bu sırada General James gönüllü olarak İngiltere'ye gidip Nazilere karşı savaşacak genç pilotlara ihtiyaç duymaktadır.

        Imdb Puanı: 6.2/10

        8

        7. KAPIDAKİ DÜŞMAN (2001)

        Rus ve Nazi askerlerinin dayanması güç mücadelesi devam ederken tüm dünya korku dolu gözlerle Stalingrad savaşının sonucunu beklemektedir. Bu sırada ünü her yana yayılmış Rus keskin nişancısı Vassili Zaitsev düşmanını tek tek sessizce avlamaktadır. Fakat Vassili bu ünü yüzünden kendini Nazi'lerin en iyi keskin nişancısı olan Binbaşı Konig ile yaptığı bir düellonun içinde bulacak ve dünyanın en önemli savaşlarından biri bu iki askerin kişisel mücadelelerine de sahne olacaktır.

        Imdb Puanı: 7.5/10

        9

        8. BÜYÜK İSKENDER (2004)

        Tarihin en büyük komutanlarından birisi olan Büyük İskender çok kısa bir sürede Pers İmparatorluğunu yıkarak Makedon krallığını uçsuz bucaksız sınırlara kavuşturacaktır. Bunu yaparken sevgilisi ve veziri Hephaestin'un yardımını görecektir. Filmde İskender'in aşk, hırs ve savaşları anlatılıyor.

        Imdb Puanı: 5.6/10

        10

        9. AYLA (2017)

        Kore Savaşı'na asker olarak gönderilen Süleyman (İsmail Hacıoğlu), savaş esnasında öksüz kalan ve himayesini aldığı küçük Koreli kızla sevgi dolu samimi bir bağ kurar. Ayla adını verdiği küçük çocuğu aylarca bakar, ancak savaş bittiğinde kimsesiz çocuğu Türkiye'ye götürmek istediğinde Kore yasalarının engeliyle karşılaşır ve zor da olsa ayrılırlar. Bu olaylardan 60 yıl geçtikten sonra Süleyman Bey, nerede olduğu, neler yaptığı hakkında hiçbir bilgisi olmadığı Ayla'yı yeniden görebilmek için harekete geçer. Ayla filmi, Kore'de savaşmış Süleyman Dilbirliği'nin gerçek hikayesinden esinlenerek çekildi.

        Imdb Puanı: 8.2/10

        11

        10. FURY (2014)

        1945 yılının Nisan ayında İkinci Dünya Savaşı’nın son ayları. Avrupa Tiyatrosunda müttefikler son kozlarını oynarken, savaş ile yoğrulmuş ordu çavuşu Wardaddy (Brad Pitt), bir Sherman tankını yönetmektedir ve düşman hattı ardında ölümcül bir görev üstlenen beş kişilik bir ekibi vardır. Çok az sayıda ve yeterince silahı olmayan Wardaddy ve adamları, Nazi Almanya’sının kalbini vurmak için kahramanlıkları içerisinde tehlikeye atılmaktadır.

        Imdb Puanı: 7.6/10

        Fotoğraf Kaynak: IMDB

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