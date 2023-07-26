Hakan Altun: Arabesk yaşamı sevmem Hakan Altun, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. Altun, "Arabesk söylüyorum ama arabesk yaşamıyorum. Biz arabesk müziği seviyoruz, arabesk yaşamı sevmiyoruz" dedi

Hakan Altun, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Altun, konserinde 'Sıkıntılı Şarkılar Serisi' olarak adlandırdığı şarkıları seslendirdi.

"ARABESK YAŞAMI SEVMEM"

Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hakan Altun, "Arabesk söylüyorum ama arabesk yaşamıyorum. Biz arabesk müziği seviyoruz, arabesk yaşamı sevmiyoruz. Arabesk yaşam bedbaht bir yaşamdır. Ben hayata gülerek bakmanın daha manalı olduğunu düşünüyorum. Arabesk bir müzik türüdür, yaşam şekli değildir. Kimsenin arabesk müzik dinleyip, karalar bağlamasını istemem" dedi.

Yaz sezonu konserlerine aralıksız devam eden Hakan Altun, yakın tarihte yeni bir şarkı hazırladıklarını, yaz bitmeden kliplendirerek sevenleriyle buluşturacağının müjdesini de verdi.