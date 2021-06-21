Dünyalarımın olduğu milyonların içinde yüzdüğüm yalandır! "Hayatımda sadece doğruları söyleyip, başkalarının haklarını da koruyacağıma" dair babama verdiğim sözü yerine getirdiğim doğrudur! Herkese yalansız, riyasız, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güzel haberler alacağı bir hafta dilerim. Çünkü buna hepimizin çok ihtiyacı var. Her zaman sevgiyle ve saygıyla kalın.