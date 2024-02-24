Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de arazide 40 kilo metamfetamin ele geçirildi

        HAKKARİ''nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda arazide gizlenmiş çuvallar içinde 40 kilo 556 gram metamfetamin ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesi kırsalında uyuşturucu olduğu ihbarı aldı. Hareket geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenledi.  'Şehit Jandarma Onbaşı Elimdar Yılmaz 2024-95 Duranlar-3 Operasyonu' adıyla düzenlenen operasyonda, arazi arama-tarama faaliyeti yapıldı. Narkotik arama köpeklerinin de katıldığı operasyonda arazide gizlenmiş çuvallar içinde 40 kilo 556 gram metamfetamin ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ederken, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 08:12 Güncelleme: 24.02.2024 - 08:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de arazide 40 kilo metamfetamin ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKKARİ''nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda arazide gizlenmiş çuvallar içinde 40 kilo 556 gram metamfetamin ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesi kırsalında uyuşturucu olduğu ihbarı aldı. Hareket geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenledi.  'Şehit Jandarma Onbaşı Elimdar Yılmaz 2024-95 Duranlar-3 Operasyonu' adıyla düzenlenen operasyonda, arazi arama-tarama faaliyeti yapıldı. Narkotik arama köpeklerinin de katıldığı operasyonda arazide gizlenmiş çuvallar içinde 40 kilo 556 gram metamfetamin ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ederken, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji açıkladı! İllerimizde sıcaklıklar... Bölge bölge hava durumu!
        Meteoroloji açıkladı! İllerimizde sıcaklıklar... Bölge bölge hava durumu!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Hakim ve savcı adayı atamaları Resmi Gazete'de
        Hakim ve savcı adayı atamaları Resmi Gazete'de
        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        Bakan Şimşek: Son aşamaya gelindi
        Bakan Şimşek: Son aşamaya gelindi
        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı
        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Ali Koç'tan sert göndermeler!
        Ali Koç'tan sert göndermeler!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında flaş karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında flaş karar!
        Icardi PFDK'ye sevk edildi!
        Icardi PFDK'ye sevk edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı

        Benzer Haberler

        AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı Ölmez, gençlerle buluştu
        AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı Ölmez, gençlerle buluştu
        Hakkari Valisi Çelik, sıcak asfalt üretim tesisinde inceleme yaptı
        Hakkari Valisi Çelik, sıcak asfalt üretim tesisinde inceleme yaptı
        Hakkari'de 40 kilo 556 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari'de 40 kilo 556 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Yüksekova'da model uçak kursuna katılan öğrencilere sertifika verildi
        Yüksekova'da model uçak kursuna katılan öğrencilere sertifika verildi
        Çukurca tahini Ankara'daki kahvaltı fuarında tanıtıldı
        Çukurca tahini Ankara'daki kahvaltı fuarında tanıtıldı
        Şemdinli Kaymakamı Ateş, hastaları ziyaret etti
        Şemdinli Kaymakamı Ateş, hastaları ziyaret etti