Hakkari'de arazide 40 kilo metamfetamin ele geçirildi

HAKKARİ''nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda arazide gizlenmiş çuvallar içinde 40 kilo 556 gram metamfetamin ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesi kırsalında uyuşturucu olduğu ihbarı aldı. Hareket geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. 'Şehit Jandarma Onbaşı Elimdar Yılmaz 2024-95 Duranlar-3 Operasyonu' adıyla düzenlenen operasyonda, arazi arama-tarama faaliyeti yapıldı. Narkotik arama köpeklerinin de katıldığı operasyonda arazide gizlenmiş çuvallar içinde 40 kilo 556 gram metamfetamin ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ederken, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.